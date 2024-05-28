https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aziz-yildirimdan-londraya-gitmeyecegi-iddialarina-yanit-mourinho-ile-yuz-yuze-gorusecegim-1084291932.html
Aziz Yıldırım'dan Londra'ya gitmeyeceği iddialarına yanıt: 'Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim'
Aziz Yıldırım'dan Londra'ya gitmeyeceği iddialarına yanıt: 'Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım sosyal medyadaki iddialara yanıt olarak "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T21:28+0300
2024-05-28T21:28+0300
2024-05-28T21:28+0300
aziz yıldırım
spor
jose mourinho
iddia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084291993_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_48ef79867d86d1f4a06de136094d1bb9.jpg
Fenerbahçe Başkan adayı Yıldırım, sosyal medyada Londra’ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/jose-mourinho-turkiyeden-teklif-aldigini-dogruladi-iki-hafta-icinde-karar-verecegim-1084283276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084291993_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_809f4da8ac642db2a3206986bfbe314f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aziz yıldırım, jose mourinho, iddia
aziz yıldırım, jose mourinho, iddia
Aziz Yıldırım'dan Londra'ya gitmeyeceği iddialarına yanıt: 'Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim'
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım sosyal medyadaki iddialara yanıt olarak "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe Başkan adayı Yıldırım, sosyal medyada Londra’ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı.
Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu.