https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aziz-yildirimdan-londraya-gitmeyecegi-iddialarina-yanit-mourinho-ile-yuz-yuze-gorusecegim-1084291932.html

Aziz Yıldırım'dan Londra'ya gitmeyeceği iddialarına yanıt: 'Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim'

Aziz Yıldırım'dan Londra'ya gitmeyeceği iddialarına yanıt: 'Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım sosyal medyadaki iddialara yanıt olarak "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T21:28+0300

2024-05-28T21:28+0300

2024-05-28T21:28+0300

aziz yıldırım

spor

jose mourinho

iddia

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Fenerbahçe Başkan adayı Yıldırım, sosyal medyada Londra’ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu.

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aziz yıldırım, jose mourinho, iddia