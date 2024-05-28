https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/avustralyali-bir-yolcu-ucagin-kalkisini-durdurmak-icin-soyunup-kabin-gorevlilerine-saldirdi-1084274767.html
Avustralyalı bir yolcu uçağın kalkışını durdurmak için soyunup kabin görevlilerine saldırdı
Avustralyalı bir yolcu uçağın kalkışını durdurmak için soyunup kabin görevlilerine saldırdı
Sputnik Türkiye
Avusturalya'da koridorda soyunup çıplak olarak kabin görevlilerine ve kokpitine saldıran yolcu gözaltına alındı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T12:35+0300
2024-05-28T12:35+0300
2024-05-28T12:35+0300
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Virgin Australia hava yolu şirketine ait VA696 sefer sayılı uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı.Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcunun garip davranışları dolayısıyla yarıda kesildi. İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak bir uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi.Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Basına yansıyan görsellerde, bu kişinin, elleri kelepçeli halde uçağın koridoruna yatırıldığı görüldü.İstediği elde etti, uçak geri döndü Virgin Australia hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kargaşaya yol açan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/thy-ucagi-siddetli-turbulansa-girmesi-sonucu-150-metre-dustu-bir-kabin-gorevlisinin-beli-kirildi-1084190643.html
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avustralya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, deli, yolcu, çıplak poz, çıplak
avustralya, uçak, uçak seferi, uçak kazası, deli, yolcu, çıplak poz, çıplak
Avustralyalı bir yolcu uçağın kalkışını durdurmak için soyunup kabin görevlilerine saldırdı
Avusturalya'da koridorda soyunup çıplak olarak kabin görevlilerine ve kokpitine saldıran yolcu gözaltına alındı.
Virgin Australia hava yolu şirketine ait VA696 sefer sayılı uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı.
Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcunun garip davranışları dolayısıyla yarıda kesildi. İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak bir uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi.
Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Basına yansıyan görsellerde, bu kişinin, elleri kelepçeli halde uçağın koridoruna yatırıldığı görüldü.
İstediği elde etti, uçak geri döndü
Virgin Australia hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kargaşaya yol açan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.