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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'da
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'da
Sputnik Türkiye
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Havalimanında Antalyasporlu taraftarca karşılanan Brezilyalı... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T22:17+0300
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alex de souza
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teknik direktör
antalyaspor
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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.Taraftarlara üçlü çektiren Alex de Souza gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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alex de souza, teknik direktör, antalyaspor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Antalya'da

22:17 28.05.2024
© AA / Süleyman ElçinBitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA / Süleyman Elçin
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Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Havalimanında Antalyasporlu taraftarca karşılanan Brezilyalı teknik direktör perşembe günü sözleşmeye imza atacak.
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlara üçlü çektiren Alex de Souza gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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