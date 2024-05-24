https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/cin-ve-brezilyadan-ukrayna-inisiyatifi-moskova-ve-kievin-destekleyecegi-konferans-duzenleyelim-1084166195.html

Çin ve Brezilya'dan 'Ukrayna' inisiyatifi: Moskova ve Kiev'in destekleyeceği konferans düzenleyelim

Çin ve Brezilya'dan 'Ukrayna' inisiyatifi: Moskova ve Kiev'in destekleyeceği konferans düzenleyelim

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferansa Rusya'nın olumlu bakmaması üzerine Çin ve Brezilya, hem Moskova hem de Kiev'in destekleyeceği alternatif... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T13:29+0300

2024-05-24T13:29+0300

2024-05-24T13:34+0300

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ukrayna krizi

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müzakere

diyalog

isviçre

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Brezilya Devlet Başkanı Baş Danışmanı Celso Amorim arasındaki görüşme sonrasında iki ülkeden Ukrayna'yla ilgili yeni konferans açıklaması geldi.Taraflar, Kiev'in önerdiği sözde 'barış formülünün' ele alınacağı İsviçre'deki konferansa alternatif olarak Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması imzalanması için farklı bir konferans düzenlemeyi teklif etti.İki ülke tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çin ve Brezilya, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınan, tüm tarafların eşit katılımıyla ve tüm barış planlarının adil bir şekilde tartışılacağı bir uluslararası barış konferansının uygun bir zamanda düzenlenmesini destekliyor" dendi."Her iki taraf da, Ukrayna krizinin çözümü için diyalog ve müzakerelerin tek uygulanabilir seçenek olduğuna inanıyor. Tüm taraflar, doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması için koşullar yaratmalı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanana kadar gerilimi düşürmeye çalışmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, olası insani krizin önlenmesi için ihtiyaç sahibi bölgelere yardımların artırılması yönünde bir çağrı da yapıldı.Putin ve Şi de diyalog vurgusu yapmıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, geçen hafta Pekin'de yaptıkları görüşmelerin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atmıştı.Belgenin Ukrayna kriziyle ilgili bölümünde şu ifadelere yer verilmişti:Rusya'dan Batı'ya İsviçre konferansı uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetmişti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" demişti.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-stratejik-dengeyi-bozma-cabalarindan-ciddi-endise-duyuyoruz-1083892021.html

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brezilya, çin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, müzakere, diyalog, isviçre