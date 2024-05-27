https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/yasamaz-deniliyordu-irakta-bir-genc-5-yil-sonra-komadan-uyandi-1084228629.html
'Yaşamaz' deniliyordu: Irak'ta bir genç 5 yıl sonra komadan uyandı
'Yaşamaz' deniliyordu: Irak'ta bir genç 5 yıl sonra komadan uyandı
Sputnik Türkiye
Irak’ta geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren genç 5 yıl sonra uyandı 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T09:27+0300
2024-05-27T09:27+0300
2024-05-27T09:27+0300
dünya
irak
hafıza
hafıza kaybı
kerkük
genç
kaza
trafik
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056805984_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_8d4aab80f3bbaee6352b3c60bc6886fe.jpg
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren 28 yaşındaki Herdan Muhammed, tam 5 yıl sonra komadan uyandı. Bu mucizevi olay, Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Herdan Muhammed'in 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. 5 yıl süren koma sonrası bugün uyandığı ifade edilen Muhammed'in, hafızasının tamamen yerinde olduğu açıklandı. Yetkililer, bu tür durumların son derece nadir olduğunu vurguladı.Herdan Muhammed'in komadan uyanması, ailesi ve sağlık çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Muhammed'in tedavi sürecini yakından takip eden doktorlar, genç adamın sağlık durumunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, bu sonucun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdiler.Muhammed'in komadan çıkmasının ardından detaylı sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakan-yerlikaya-duyurdu-bir-suc-orgutu-daha-cokertildi-1084227400.html
irak
kerkük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1e/1056805984_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_9146a0b6a9c9b1b4e5292923a7826ac8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, hafıza, hafıza kaybı, kerkük, genç, kaza, trafik, trafik kazası
irak, hafıza, hafıza kaybı, kerkük, genç, kaza, trafik, trafik kazası
'Yaşamaz' deniliyordu: Irak'ta bir genç 5 yıl sonra komadan uyandı
Irak’ta geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren genç 5 yıl sonra uyandı
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren 28 yaşındaki Herdan Muhammed, tam 5 yıl sonra komadan uyandı. Bu mucizevi olay, Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Herdan Muhammed'in 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. 5 yıl süren koma sonrası bugün uyandığı ifade edilen Muhammed'in, hafızasının tamamen yerinde olduğu açıklandı. Yetkililer, bu tür durumların son derece nadir olduğunu vurguladı.
Herdan Muhammed'in komadan uyanması, ailesi ve sağlık çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Muhammed'in tedavi sürecini yakından takip eden doktorlar, genç adamın sağlık durumunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, bu sonucun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdiler.
Muhammed'in komadan çıkmasının ardından detaylı sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreci başlayacak.