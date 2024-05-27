https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/yasamaz-deniliyordu-irakta-bir-genc-5-yil-sonra-komadan-uyandi-1084228629.html

'Yaşamaz' deniliyordu: Irak'ta bir genç 5 yıl sonra komadan uyandı

'Yaşamaz' deniliyordu: Irak'ta bir genç 5 yıl sonra komadan uyandı

Sputnik Türkiye

Irak’ta geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren genç 5 yıl sonra uyandı 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T09:27+0300

2024-05-27T09:27+0300

2024-05-27T09:27+0300

dünya

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hafıza kaybı

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trafik kazası

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Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu komaya giren 28 yaşındaki Herdan Muhammed, tam 5 yıl sonra komadan uyandı. Bu mucizevi olay, Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Herdan Muhammed'in 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. 5 yıl süren koma sonrası bugün uyandığı ifade edilen Muhammed'in, hafızasının tamamen yerinde olduğu açıklandı. Yetkililer, bu tür durumların son derece nadir olduğunu vurguladı.Herdan Muhammed'in komadan uyanması, ailesi ve sağlık çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Muhammed'in tedavi sürecini yakından takip eden doktorlar, genç adamın sağlık durumunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, bu sonucun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdiler.Muhammed'in komadan çıkmasının ardından detaylı sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreci başlayacak.

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irak, hafıza, hafıza kaybı, kerkük, genç, kaza, trafik, trafik kazası