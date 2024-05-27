https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/umit-zileli-zafer-partisi-iletisimden-sorumlu-genel-baskan-basdanismanligi-gorevine-getirildi-1084241749.html
Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi
Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi
Sputnik Türkiye
Gazeteci ve Yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi'ne katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Zileli'nin İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:21+0300
2024-05-27T13:21+0300
2024-05-27T13:21+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
iletişim
ümit zileli
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Gazeteci Ümit Zileli'nin Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiği duyuruldu.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'n sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:''Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zafer-partisi-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-turkce-kuran-yolladi-1083115814.html
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ümit özdağ, zafer partisi, iletişim, ümit zileli
ümit özdağ, zafer partisi, iletişim, ümit zileli
Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi
Gazeteci ve Yazar Ümit Zileli, Zafer Partisi'ne katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Zileli'nin İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.
Gazeteci Ümit Zileli'nin Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildiği duyuruldu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'n sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:
''Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz.''