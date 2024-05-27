https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukraynali-esir-sarhos-ukraynali-askerler-paskalyada-iki-subayi-vurdu-1084239471.html
Ukraynalı esir: Sarhoş Ukraynalı askerler Paskalya’da iki subayı vurdu
Ukraynalı esir: Sarhoş Ukraynalı askerler Paskalya’da iki subayı vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı asker, Paskalya’da içerek sarhoş olan iki Ukraynalı askerin onlara hakaret ettikleri için biri siyasi komiser iki subayı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T14:14+0300
2024-05-27T14:14+0300
2024-05-27T14:14+0300
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Ukraynalı esir, Sputnik’e açıklamasında, “Bence Paskalya Bayramı'nda iki asker iki subayı vurdu. Subaylardan biri siyasi komiserdi, diğerini bilmiyorum. Askerler sarhoştu” ifadesini kullandı.Subayların, sarhoş askerlere hakaret ettiğini dile getiren esir, sözlerini şöyle sürdürdü: Öldürülen subayların, onun da görev yaptığı taburdan olduğunu belirten esir, her iki askerin cezalandırıldığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ukrayna-esaretinde-basindan-vurulan-rus-askeri-hayatta-kalmayi-basardi-1084215048.html
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Ukraynalı esir: Sarhoş Ukraynalı askerler Paskalya’da iki subayı vurdu
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı asker, Paskalya’da içerek sarhoş olan iki Ukraynalı askerin onlara hakaret ettikleri için biri siyasi komiser iki subayı vurarak öldürdüğünü anlattı.
Ukraynalı esir, Sputnik’e açıklamasında, “Bence Paskalya Bayramı'nda iki asker iki subayı vurdu. Subaylardan biri siyasi komiserdi, diğerini bilmiyorum. Askerler sarhoştu” ifadesini kullandı.
Subayların, sarhoş askerlere hakaret ettiğini dile getiren esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Duyduğum kadarıyla subaylar onları azarlıyordu. Askerler sarhoştu ve kendilerini güçlü birer savaşçı, kahraman olarak görüyorlardı, dolayısıyla saygı istiyorlardı.
Öldürülen subayların, onun da görev yaptığı taburdan olduğunu belirten esir, her iki askerin cezalandırıldığını ekledi.