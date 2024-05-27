https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukraynali-esir-sarhos-ukraynali-askerler-paskalyada-iki-subayi-vurdu-1084239471.html

Ukraynalı esir: Sarhoş Ukraynalı askerler Paskalya’da iki subayı vurdu

Ukraynalı esir: Sarhoş Ukraynalı askerler Paskalya’da iki subayı vurdu

Sputnik Türkiye

Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı asker, Paskalya’da içerek sarhoş olan iki Ukraynalı askerin onlara hakaret ettikleri için biri siyasi komiser iki subayı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T14:14+0300

2024-05-27T14:14+0300

2024-05-27T14:14+0300

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ukrayna ordusu

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Ukraynalı esir, Sputnik’e açıklamasında, “Bence Paskalya Bayramı'nda iki asker iki subayı vurdu. Subaylardan biri siyasi komiserdi, diğerini bilmiyorum. Askerler sarhoştu” ifadesini kullandı.Subayların, sarhoş askerlere hakaret ettiğini dile getiren esir, sözlerini şöyle sürdürdü: Öldürülen subayların, onun da görev yaptığı taburdan olduğunu belirten esir, her iki askerin cezalandırıldığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ukrayna-esaretinde-basindan-vurulan-rus-askeri-hayatta-kalmayi-basardi-1084215048.html

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