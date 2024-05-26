https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ukrayna-esaretinde-basindan-vurulan-rus-askeri-hayatta-kalmayi-basardi-1084215048.html
Ukrayna esaretinde başından vurulan Rus askeri hayatta kalmayı başardı
Ukrayna esaretinde başından vurulan Rus askeri hayatta kalmayı başardı
Sputnik Türkiye
Sputnik’e konuşan Rus askeri Sergey Belitsa, Ukrayna esaretinde gördüğü işkence sırasında başından ve bacağından vurulduktan sonra hayatta kalmayı başardığını... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T14:57+0300
2024-05-26T14:57+0300
2024-05-26T14:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
esir
savaş esiri
rus askeri
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti
işkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084214560_0:225:2840:1823_1920x0_80_0_0_af600afe75c0377c0b23d3fa2cb7293a.jpg
Şubat 2022'de Donetsk’te seferberlik kapsamında askere alınan, Ocak 2023'te ise Avdeyevka’daki şiddetli çatışmalar sırasında esir düşen Sergey Belitsa, esaret altında yaşadıklarını hatırladığı konuşmasında, “Beni dizlerimin üzerine çöktürdüler, kimse benimle konuşmadı. Beni kafamdan vurdular” ifadelerine yer verirken, kurşunun sol kulağından girip sağ elmacık kemiğine yakın bir yerden çıktığını belirtti.Belitsa, bir süre sonra uyandığını ve elleri önden bağlı olduğu için kendini kurtarabildiğini aktarırken, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:İşkence sırasında birkaç kez bilincini kaybettiğini, kendine gelmesi için tazyikli su sıkıldığını hatırlayan Belitsa, bu sırada yeniden bacağından vurulduğunu kaydederken, "Bana 'Sen buradan çıkamayacaksın' dedi, ben de ona 'Vur beni, neden benimle alay ediyorsun?' dedim" diye ekledi.İşkence sonrası Harkov'daki bir hastaneye nakledildiğini, burada parçalanmış çenesinin tıbbi operasyon yardımıyla birleştirildiğini açıklayan Belitsa, esir kaldığı dönemde Harkov ve Sumi'de tutulduğu hapishanelerde yaşadıklarına dair açıklamalarında, Dikişli çenesi nedeniyle 2 ay boyunca çorba gibi sıvı yiyecekler tüketebildiğini, koltuk değneği verilmemesi nedeniyle de sürünerek hareket ettiğini sözlerine ekledi.Sergey Belitsa, esir takası kapsamında Mart 2023'te değiştirilmiş, Rus tarafında verilince tedavi için Podolsk hastanesine gönderilmişti.Belitsa’nın Podolsk hastanesindeki tedavisinde, kurşunun kafasına sol kulağından girdiği ve bu nedenle de duyamadığı tespit edilirken, aynı zamanda Ukraynalı doktorlar Sergey'in bacağındaki dikişleri almadığı ve bu ihmal nedeniyle dikişlerin iltihaplandığı da anlaşılmıştı.Belitsa’nın çene kemiği ve yaralı bacağı, Podolsk'taki hastanede yapılan tedavinin ardından iyileştirilirken, ancak sol kulağının iyileşemeyeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/simonyan-kievin-takas-etmeyi-reddettigi-500-ukraynali-savas-esirinin-listesini-yayinladi-1084109974.html
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084214560_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_17cdbd4a2cbedbeea43f9a932d99799c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, rus askeri, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, işkence
ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, rus askeri, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, işkence
Ukrayna esaretinde başından vurulan Rus askeri hayatta kalmayı başardı
Sputnik’e konuşan Rus askeri Sergey Belitsa, Ukrayna esaretinde gördüğü işkence sırasında başından ve bacağından vurulduktan sonra hayatta kalmayı başardığını söyledi.
Şubat 2022'de Donetsk’te seferberlik kapsamında askere alınan, Ocak 2023'te ise Avdeyevka’daki şiddetli çatışmalar sırasında esir düşen Sergey Belitsa, esaret altında yaşadıklarını hatırladığı konuşmasında, “Beni dizlerimin üzerine çöktürdüler, kimse benimle konuşmadı. Beni kafamdan vurdular” ifadelerine yer verirken, kurşunun sol kulağından girip sağ elmacık kemiğine yakın bir yerden çıktığını belirtti.
Belitsa, bir süre sonra uyandığını ve elleri önden bağlı olduğu için kendini kurtarabildiğini aktarırken, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
Kendime gelmeye çalışırken, bir minibüsteki Ukraynalı askeri personel tarafından fark edildim. Başlangıçta kendilerinden biri sandılar ve sağlık görevlilerini çağırarak ilk yardımda bulundular. Ancak doktorlar ceketimin altında Rus birliklerine ait olduğuma dair işaretleri buldular ve ‘Gürcü’ lakaplı bir subay tarafından sorgulanarak işkence gördüm.
İşkence sırasında birkaç kez bilincini kaybettiğini, kendine gelmesi için tazyikli su sıkıldığını hatırlayan Belitsa, bu sırada yeniden bacağından vurulduğunu kaydederken, "Bana 'Sen buradan çıkamayacaksın' dedi, ben de ona 'Vur beni, neden benimle alay ediyorsun?' dedim" diye ekledi.
İşkence sonrası Harkov'daki bir hastaneye nakledildiğini, burada parçalanmış çenesinin tıbbi operasyon yardımıyla birleştirildiğini açıklayan Belitsa, esir kaldığı dönemde Harkov ve Sumi'de tutulduğu hapishanelerde yaşadıklarına dair açıklamalarında, Dikişli çenesi nedeniyle 2 ay boyunca çorba gibi sıvı yiyecekler tüketebildiğini, koltuk değneği verilmemesi nedeniyle de sürünerek hareket ettiğini sözlerine ekledi.
Sergey Belitsa, esir takası kapsamında Mart 2023'te değiştirilmiş, Rus tarafında verilince tedavi için Podolsk hastanesine gönderilmişti.
Belitsa’nın Podolsk hastanesindeki tedavisinde, kurşunun kafasına sol kulağından girdiği ve bu nedenle de duyamadığı tespit edilirken, aynı zamanda Ukraynalı doktorlar Sergey'in bacağındaki dikişleri almadığı ve bu ihmal nedeniyle dikişlerin iltihaplandığı da anlaşılmıştı.
Belitsa’nın çene kemiği ve yaralı bacağı, Podolsk'taki hastanede yapılan tedavinin ardından iyileştirilirken, ancak sol kulağının iyileşemeyeceği kaydedildi.