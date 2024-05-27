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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/turkiyenin-e-ticaret-hacmi-2-trilyon-liraya-yaklasiyor-1084237907.html
Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2 trilyon liraya yaklaşıyor
Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2 trilyon liraya yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Özellikle Covid-19 pandemi sürecinin toplumun tüketim alışkanlıklarını internet üzerinden alışveriş lehine değiştirdiği Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yıl... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T12:05+0300
2024-05-27T12:05+0300
türkiye
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporunu yayımladı.Raporda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), genel ticaret ve perakende ticaret içindeki durumu ele alınırken, buna göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22.25 yükselişle 5.87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-Ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon lira, işlem sayısının 6.67 milyar adet olacağı öngörüldü.En büyük payı ‘beyaz eşya ve küçük ev aletleri’ aldıe-Ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10.1 iken geçen yıl yüzde 20.3'e ulaştı. e-Ticaret hacminin GSYH içindeki payı yüzde 6.8 oldu.Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu ise hizmet ticareti oluştururken, kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticareti kaynaklı meydana geldi. En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.e-Ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sı şahıs şirketiBakanlıkça geliştirilen metodolojiyle Türkiye'de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin endeks oluşturuldu. Buna göre, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller; İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli oldu.Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.Ülkede e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sını şahıs, yüzde 21'ini limitet, yüzde 3'ünü anonim şirketler oluşturdu. e-Ticaret işletmelerinin en çok bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.Geçen yıl en yüksek işlem kasım ayında yapıldıBu alanda faaliyette bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70.5'ini erkek, yüzde 29.5'i kadın girişimciler oluşturdu. e-Ticaret işletme sahiplerinin çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında olduğu belirlendi.İşlem hacminde geçen yıl en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, kasım ayı oldu. Söz konusu ayda e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretti. Bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.İstanbul, en çok kargo gönderen ve alan şehirler arasında liderTeslim edilemeyen kargo gönderilerinin nedenine bakıldığında ise ilk sebebin yüzde 34.13 ile ‘müşterinin gönderiyi kabul etmemesi’ olduğu görüldü. İkinci sırayı yüzde 26.43 ile ‘adreste bulunamama’ alırken, en az karşılaşılan sebep yüzde 1.2 ile ‘hasarlı kargo’ oldu.En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55.27 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bunu Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti. En fazla kargo gönderimi yapan ilçe ise Bağcılar oldu.En fazla kargo alan il yüzde 29.74 ile yine İstanbul oldu. Bunu, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli izledi. En çok kargo alan ilçe ise Çankaya olarak kaydedildi.e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı oldu. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasindan-turkiye-ekonomisi-icin-yeni-buyume-tahmini-1083823022.html
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ekonomi, e-ticaret, büyüme oranı, büyüme rakamları, internet, online alışveriş, online, istanbul
ekonomi, e-ticaret, büyüme oranı, büyüme rakamları, internet, online alışveriş, online, istanbul

Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2 trilyon liraya yaklaşıyor

12:05 27.05.2024
© AA / Trendyole-ticaret kargo
e-ticaret kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AA / Trendyol
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Özellikle Covid-19 pandemi sürecinin toplumun tüketim alışkanlıklarını internet üzerinden alışveriş lehine değiştirdiği Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115’ten fazla artışla 1.85 trilyon lira oldu.
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporunu yayımladı.
Raporda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), genel ticaret ve perakende ticaret içindeki durumu ele alınırken, buna göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22.25 yükselişle 5.87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-Ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon lira, işlem sayısının 6.67 milyar adet olacağı öngörüldü.

En büyük payı ‘beyaz eşya ve küçük ev aletleri’ aldı

e-Ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10.1 iken geçen yıl yüzde 20.3'e ulaştı. e-Ticaret hacminin GSYH içindeki payı yüzde 6.8 oldu.
Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu ise hizmet ticareti oluştururken, kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticareti kaynaklı meydana geldi.
En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.

e-Ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sı şahıs şirketi

Bakanlıkça geliştirilen metodolojiyle Türkiye'de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin endeks oluşturuldu. Buna göre, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller; İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli oldu.
Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.
Ülkede e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sını şahıs, yüzde 21'ini limitet, yüzde 3'ünü anonim şirketler oluşturdu. e-Ticaret işletmelerinin en çok bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

Geçen yıl en yüksek işlem kasım ayında yapıldı

Bu alanda faaliyette bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70.5'ini erkek, yüzde 29.5'i kadın girişimciler oluşturdu. e-Ticaret işletme sahiplerinin çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında olduğu belirlendi.
İşlem hacminde geçen yıl en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, kasım ayı oldu. Söz konusu ayda e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretti. Bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.
En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.

İstanbul, en çok kargo gönderen ve alan şehirler arasında lider

Teslim edilemeyen kargo gönderilerinin nedenine bakıldığında ise ilk sebebin yüzde 34.13 ile ‘müşterinin gönderiyi kabul etmemesi’ olduğu görüldü. İkinci sırayı yüzde 26.43 ile ‘adreste bulunamama’ alırken, en az karşılaşılan sebep yüzde 1.2 ile ‘hasarlı kargo’ oldu.
En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55.27 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bunu Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti. En fazla kargo gönderimi yapan ilçe ise Bağcılar oldu.
En fazla kargo alan il yüzde 29.74 ile yine İstanbul oldu. Bunu, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli izledi. En çok kargo alan ilçe ise Çankaya olarak kaydedildi.
e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı oldu. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.
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