https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avrupa-imar-ve-kalkinma-bankasindan-turkiye-ekonomisi-icin-yeni-buyume-tahmini-1083823022.html

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni büyüme tahmini

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni büyüme tahmini

Sputnik Türkiye

Eski Doğu Bloku’nun pazar ekonomisine geçiş sürecine yardımcı olmak için kurulan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enflasyonla mücadele kapsamında para... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:12+0300

2024-05-15T09:12+0300

2024-05-15T09:12+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

ekonomik büyüme

avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)

avrupa

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Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayan EBRD geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0.2 aşağı yönlü revize ederek, yüzde 3'e çekti. Geçen yıl EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2.5 olmuştu.Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre aşağı yönlü revize ederek yüzde 2.7 olarak güncelledi. Büyüme beklentisindeki düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi etkili oldu.Banka, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.Rapora göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaşırken, geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve Türkiye kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.Öte yandan, yüksek enflasyon, Avrupa'da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak, riskler sürüyor.EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine yaptığı 19.8 milyar euro yatırımın yüzde 93'ü özel sektöre sağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hazine-ve-maliye-bakan-simsek-turkiye-buyuk-bir-ekonomi-ve-buyuk-bir-potansiyele-sahip-1083805344.html

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türkiye, ekonomi, ekonomik büyüme, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), avrupa