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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni büyüme tahmini
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni büyüme tahmini
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Eski Doğu Bloku’nun pazar ekonomisine geçiş sürecine yardımcı olmak için kurulan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enflasyonla mücadele kapsamında para... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:12+0300
2024-05-15T09:12+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
ekonomik büyüme
avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd)
avrupa
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Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayan EBRD geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0.2 aşağı yönlü revize ederek, yüzde 3'e çekti. Geçen yıl EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2.5 olmuştu.Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre aşağı yönlü revize ederek yüzde 2.7 olarak güncelledi. Büyüme beklentisindeki düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi etkili oldu.Banka, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.Rapora göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaşırken, geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve Türkiye kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.Öte yandan, yüksek enflasyon, Avrupa'da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak, riskler sürüyor.EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine yaptığı 19.8 milyar euro yatırımın yüzde 93'ü özel sektöre sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/hazine-ve-maliye-bakan-simsek-turkiye-buyuk-bir-ekonomi-ve-buyuk-bir-potansiyele-sahip-1083805344.html
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türkiye, ekonomi, ekonomik büyüme, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), avrupa
türkiye, ekonomi, ekonomik büyüme, avrupa imar ve kalkınma bankası (ebrd), avrupa

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye ekonomisi için yeni büyüme tahmini

09:12 15.05.2024
© AFP 2023 / YASIN AKGULTürkiye İstanbul günlük hayat
Türkiye İstanbul günlük hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Eski Doğu Bloku’nun pazar ekonomisine geçiş sürecine yardımcı olmak için kurulan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7, 2025'te yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayan EBRD geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0.2 aşağı yönlü revize ederek, yüzde 3'e çekti. Geçen yıl EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2.5 olmuştu.
Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre aşağı yönlü revize ederek yüzde 2.7 olarak güncelledi. Büyüme beklentisindeki düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi etkili oldu.
Banka, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.
Rapora göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaşırken, geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.
Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve Türkiye kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.
Öte yandan, yüksek enflasyon, Avrupa'da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak, riskler sürüyor.
EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine yaptığı 19.8 milyar euro yatırımın yüzde 93'ü özel sektöre sağlandı.
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