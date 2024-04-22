https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-2024-cok-kutupluluga-ve-kalkinmaya-odaklanacak-1083017812.html

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024, çok kutupluluğa ve kalkınmaya odaklanacak

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2024, çok kutupluluğa ve kalkınmaya odaklanacak

Sputnik Türkiye

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'ün ana temasının 'Çok Kutupluluğun Temeli-Yeni Kalkınma Merkezlerinin Oluşturulması' olduğu belirtildi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

st. petersburg ekonomi fuarı (spief)

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roscongress vakfı

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Forumun organizatörlüğünü Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı, bu yıl 27.'si düzenlenecek olan SPIEF 2024'le ilgili bir açıklama yayınladı.Açıklamaya göre SPIEF 2024'ün ana teması, 'Çok Kutupluluğun Temeli-Yeni Kalkınma Merkezlerinin Oluşturulması' olarak belirlendi.Açıklamada sözlerine yer verilen Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumla ilgili çalışmaların bugün her zamankinden daha güncel olduğunu söyledi.Kobyakov, "Tektonik değişimlerin görüldüğü bir çağda yaşıyoruz. Teknolojik düzen değişiyor, uluslararası ilişkiler sistemi dönüşüyor. Geride kalan bir yılda ülkeler arasındaki güven krizi daha da derinleşti ve bu koşullarda dünyanın farklı yerlerindeki iş çevreleri arasında eşit ve yapıcı bir diyalog sürdürmek özellikle önem arz ediyor" dedi.SPIEF'in internet sitesinde yayınlanan şemaya göre forumun ana iş programı, SPIEF'in küresel güç dengesini korumaya ve çok kutuplu uluslararası sistem inşa etmeye, Rusya'nın ulusal çıkarlarının belirlediği birleştirici ve yapıcı bir gündem temelinde kalkınmak için gerekli koşulları sağlamaya yönelik ana misyona yanıt veriyor.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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