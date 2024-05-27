https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/sampiyonluk-kutlamalarinda-1-taraftar-silahla-yaralandi-1084224823.html
Şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı
Şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kadıköy'de ise Galatasaraylı taraftarların Bağdat... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T00:47+0300
2024-05-27T00:47+0300
2024-05-27T01:17+0300
türkiye
galatasaray
fenerbahçe
taraftar
darp
silahlı saldırı
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Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar çeşitli yerlerde şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla tura çıktı.Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftarın henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandığı bildirildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kadıköy'de ise şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar yoldan geçen bazı araçları tekmelerken bir kişiyi de darp edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html
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galatasaray, fenerbahçe, taraftar, darp, silahlı saldırı
galatasaray, fenerbahçe, taraftar, darp, silahlı saldırı
Şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı
00:47 27.05.2024 (güncellendi: 01:17 27.05.2024)
İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kadıköy'de ise Galatasaraylı taraftarların Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçeli taraftarların saldırıların saldırısına uğradığı belirtildi.
Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar çeşitli yerlerde şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla tura çıktı.
Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftarın henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kadıköy'de ise şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar yoldan geçen bazı araçları tekmelerken bir kişiyi de darp edildi.