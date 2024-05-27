https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/sampiyonluk-kutlamalarinda-1-taraftar-silahla-yaralandi-1084224823.html

Şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı

Şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kadıköy'de ise Galatasaraylı taraftarların Bağdat... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T00:47+0300

2024-05-27T00:47+0300

2024-05-27T01:17+0300

türkiye

galatasaray

fenerbahçe

taraftar

darp

silahlı saldırı

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Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar çeşitli yerlerde şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla tura çıktı.Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftarın henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandığı bildirildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kadıköy'de ise şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar yoldan geçen bazı araçları tekmelerken bir kişiyi de darp edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html

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galatasaray, fenerbahçe, taraftar, darp, silahlı saldırı