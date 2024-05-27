https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusyanin-dort-bolgesinde-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1084227960.html
Rusya’nın dört bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk, Belgorod, Oryol ve Krasnodar bölgelerinde Ukrayna ordusunun 12 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T08:42+0300
2024-05-27T08:42+0300
2024-05-27T08:40+0300
ukrayna krizi
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belgorod
krasnodar
insansız hava aracı (iha)
iha
hava saldırısı
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1, Krasnodar bölgesinde 4 ve Oryol bölgesinde 6 İHA imha ettiği kaydedildi.Oryol bölgesinde bir itfaiyeci öldüOryol Valisi Andrey Klıçkov, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yoğun saldırısı sırasında bir İHA’nın Livnı şehrindeki akaryakıt istasyonuna isabet ettiğini duyurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında bir İHA’nın daha düştüğünü bildiren Klıçkov, “Maalesef bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Üç itfaiyeci daha yaralandı” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-yakin-zamanda-nato-uyesi-olamaz-1084224115.html
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rusya, bryansk, belgorod, krasnodar, insansız hava aracı (iha), iha, hava saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, sivil ölümleri
rusya, bryansk, belgorod, krasnodar, insansız hava aracı (iha), iha, hava saldırısı, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, sivil ölümleri
Rusya’nın dört bölgesinde 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Bryansk, Belgorod, Oryol ve Krasnodar bölgelerinde Ukrayna ordusunun 12 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1, Krasnodar bölgesinde 4 ve Oryol bölgesinde 6 İHA imha ettiği kaydedildi.
Oryol bölgesinde bir itfaiyeci öldü
Oryol Valisi Andrey Klıçkov, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yoğun saldırısı sırasında bir İHA’nın Livnı şehrindeki akaryakıt istasyonuna isabet ettiğini duyurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında bir İHA’nın daha düştüğünü bildiren Klıçkov, “Maalesef bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Üç itfaiyeci daha yaralandı” diye yazdı.