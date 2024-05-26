https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-yakin-zamanda-nato-uyesi-olamaz-1084224115.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna yakın zamanda NATO üyesi olamaz

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna yakın zamanda NATO üyesi olamaz

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını öngördü. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T23:51+0300

2024-05-26T23:51+0300

2024-05-26T23:51+0300

dünya

almanya

olaf scholz

ukrayna

nato

üyelik

vladimir zelenskiy

rob bauer

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Almanya Başbakanı Scholz, vatandaşlarla yaptığı görüşme sırasında Ukrayna’nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamama ihtimalini dışlamadı.Scholz, ilgili soru karşısında, “Kararları biliyorsunuz, bu yakın gelecekte beklenmiyor. Önümüzdeki 30 yılda bile olmayabilir” yanıtını verdi.Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştuUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül 2022’de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-ordusunun-rusyaya-karsi-bati-silahlarini-kullanmasina-karsi-1084219565.html

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almanya, olaf scholz, ukrayna, nato, üyelik, vladimir zelenskiy, rob bauer