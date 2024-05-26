https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-yakin-zamanda-nato-uyesi-olamaz-1084224115.html
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna yakın zamanda NATO üyesi olamaz
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna yakın zamanda NATO üyesi olamaz
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını öngördü. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T23:51+0300
2024-05-26T23:51+0300
2024-05-26T23:51+0300
dünya
almanya
olaf scholz
ukrayna
nato
üyelik
vladimir zelenskiy
rob bauer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_0:36:745:455_1920x0_80_0_0_67e5f534e3dcf9f684df266c82f6326b.png
Almanya Başbakanı Scholz, vatandaşlarla yaptığı görüşme sırasında Ukrayna’nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamama ihtimalini dışlamadı.Scholz, ilgili soru karşısında, “Kararları biliyorsunuz, bu yakın gelecekte beklenmiyor. Önümüzdeki 30 yılda bile olmayabilir” yanıtını verdi.Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştuUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül 2022’de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-ordusunun-rusyaya-karsi-bati-silahlarini-kullanmasina-karsi-1084219565.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223777_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_559dfadc6941e2ab21a38c13743bc3e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, olaf scholz, ukrayna, nato, üyelik, vladimir zelenskiy, rob bauer
almanya, olaf scholz, ukrayna, nato, üyelik, vladimir zelenskiy, rob bauer
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna yakın zamanda NATO üyesi olamaz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamayacağını öngördü.
Almanya Başbakanı Scholz, vatandaşlarla yaptığı görüşme sırasında Ukrayna’nın önümüzdeki 30 yıl içinde NATO üyesi olamama ihtimalini dışlamadı.
Scholz, ilgili soru karşısında, “Kararları biliyorsunuz, bu yakın gelecekte beklenmiyor. Önümüzdeki 30 yılda bile olmayabilir” yanıtını verdi.
Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Eylül 2022’de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.
NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.