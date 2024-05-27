https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-ve-ozbekistan-dusuk-kapasiteli-nukleer-santral-insasina-iliskin-sozlesme-imzaladi-1084256347.html
Rusya ve Özbekistan, düşük kapasiteli nükleer santral inşasına ilişkin sözleşme imzaladı
Rusya ve Özbekistan, düşük kapasiteli nükleer santral inşasına ilişkin sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Moskova ve Taşkent, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T21:51+0300
2024-05-27T21:51+0300
2024-05-27T21:51+0300
dünya
rusya
özbekistan
nükleer santral
nükleer enerji
rosatom
sözleşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084255864_0:12:765:442_1920x0_80_0_0_511271ce56b71a30d4ad1f83697e5a1c.png
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, Moskova ve Taşkent Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında, Rusya ve Özbekistan devlet başkanlarının katılımıyla Özbekistan’da nükleer enerji santralinin inşasında iki ülke arasında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmada değişiklik protokolü imzalandı. Değişikliklerin özü, Özbekistan’da Rus projesi bazında düşük kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşası için işbirliğinin genişletilmesidir” ifadelerine yer verildi.Rus ve Özbek yetkililerin ayrıca Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşmeyi de imzaladıklarına dikkat çeken Rosatom, projenin Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde Rus projesi bazında (her biri 55 MW kapasiteli 6 reaktörden oluşan) 330 MW kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşasını içerdiği ifade edildi.Anlaşmaya göre Rosatom, santral inşasının ana yüklenicisi olacak, inşaat çalışmaları için yerel şirketler de davet edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/putin-rusya-ve-ozbekistanin-odemelerde-ulusal-para-birimlerine-gecmesi-son-derece-onemli-1084248272.html
rusya
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084255864_80:0:685:454_1920x0_80_0_0_0ea80639b983f50735341fc35108d331.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, özbekistan, nükleer santral, nükleer enerji, rosatom, sözleşme
rusya, özbekistan, nükleer santral, nükleer enerji, rosatom, sözleşme
Rusya ve Özbekistan, düşük kapasiteli nükleer santral inşasına ilişkin sözleşme imzaladı
Moskova ve Taşkent, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, Moskova ve Taşkent Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında, Rusya ve Özbekistan devlet başkanlarının katılımıyla Özbekistan’da nükleer enerji santralinin inşasında iki ülke arasında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmada değişiklik protokolü imzalandı. Değişikliklerin özü, Özbekistan’da Rus projesi bazında düşük kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşası için işbirliğinin genişletilmesidir” ifadelerine yer verildi.
Rus ve Özbek yetkililerin ayrıca Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşmeyi de imzaladıklarına dikkat çeken Rosatom, projenin Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde Rus projesi bazında (her biri 55 MW kapasiteli 6 reaktörden oluşan) 330 MW kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşasını içerdiği ifade edildi.
Anlaşmaya göre Rosatom, santral inşasının ana yüklenicisi olacak, inşaat çalışmaları için yerel şirketler de davet edilecek.