https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-ve-ozbekistan-dusuk-kapasiteli-nukleer-santral-insasina-iliskin-sozlesme-imzaladi-1084256347.html

Rusya ve Özbekistan, düşük kapasiteli nükleer santral inşasına ilişkin sözleşme imzaladı

Rusya ve Özbekistan, düşük kapasiteli nükleer santral inşasına ilişkin sözleşme imzaladı

Sputnik Türkiye

Moskova ve Taşkent, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T21:51+0300

2024-05-27T21:51+0300

2024-05-27T21:51+0300

dünya

rusya

özbekistan

nükleer santral

nükleer enerji

rosatom

sözleşme

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre, Moskova ve Taşkent Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşme imzaladı.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında, Rusya ve Özbekistan devlet başkanlarının katılımıyla Özbekistan’da nükleer enerji santralinin inşasında iki ülke arasında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmada değişiklik protokolü imzalandı. Değişikliklerin özü, Özbekistan’da Rus projesi bazında düşük kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşası için işbirliğinin genişletilmesidir” ifadelerine yer verildi.Rus ve Özbek yetkililerin ayrıca Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin sözleşmeyi de imzaladıklarına dikkat çeken Rosatom, projenin Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde Rus projesi bazında (her biri 55 MW kapasiteli 6 reaktörden oluşan) 330 MW kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşasını içerdiği ifade edildi.Anlaşmaya göre Rosatom, santral inşasının ana yüklenicisi olacak, inşaat çalışmaları için yerel şirketler de davet edilecek.

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rusya, özbekistan, nükleer santral, nükleer enerji, rosatom, sözleşme