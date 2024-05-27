https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/putin-rusya-ve-ozbekistanin-odemelerde-ulusal-para-birimlerine-gecmesi-son-derece-onemli-1084248272.html

Putin: Rusya ve Özbekistan'ın ödemelerde ulusal para birimlerine geçmesi son derece önemli

Putin: Rusya ve Özbekistan'ın ödemelerde ulusal para birimlerine geçmesi son derece önemli

Sputnik Türkiye

Moskova'nın dost ülkelerle uyguladığı dedolarizasyon politikası kapsamında Rusya ve Özbekistan kendi aralarındaki alışverişlerde dolar ve euronun payını... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:56+0300

2024-05-27T15:56+0300

2024-05-27T15:56+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yaptığı açıklamada, iki ülkenin ödemelerde ulusal para birimlerine geçiş yapmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'le düzenledikleri ortak basında konuşan Putin, "Ülkelerimiz ödemelerde kademeli olarak ulusal para birimlerine geçiyor. Biz bunu son derece önemli buluyoruz. Finansal işlemlerde kredi ve banka kuruluşları arasındaki işbirliği de güçleniyor. İkili ticari işlemlerde rublenin payı, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 58'e ulaştı ve artmaya devam ediyor" dedi.Taşkent'te Rus ve Özbek heyetlerin yaptığı görüşmelerde ikili temasları genişletmeye yönelik uzun vadeli hedeflerin ve bunlara ilişkin görevlerin belirlendiğini anlatan Putin, ziyaret kapsamında bir dizi hükümetler arası anlaşma ve ticari sözleşme imzalandığını, bunların büyük bölümünün ekonomi alanındaki pratik etkileşimi aktif hale getirmeye yönelik olduğunu kaydetti.Rusya'dan Özbekistan'a enerji kaynakları ihracatıPutin, basın toplantısı sırasında Rusya'nın Özbekistan'a güvenilir şekilde ve avantajlı koşullarla enerji kaynakları sağlamaya devam ettiğinin altını çizdi.Putin'in sözlerine göre Rusya'dan çıkıp Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a uzanan boru hattının kapasitesi artırılacak ve bu da arzın 11 milyar metreküpe çıkmasını sağlayacak.Taşkent'te Özbekistan'da modern Rus teknolojilerini kullanarak düşük kapasiteli nükleer güç santralleri inşa etme fırsatını açan hükümetlerarası anlaşmaya ilişkin bir protokol imzaladıklarını da söyleyen Putin, bu projeyi de etkili bir şekilde hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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rusya, özbekistan, vladimir putin, şevket mirziyoyev, orta asya, dedolarizasyon, dolar, ruble, enerji, enerji kaynakları, doğalgaz, doğalgaz boru hattı