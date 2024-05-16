https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-stratejik-dengeyi-bozma-cabalarindan-ciddi-endise-duyuyoruz-1083892021.html

Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin stratejik dengeyi bozma çabalarından ciddi endişe duyuyoruz

Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin stratejik dengeyi bozma çabalarından ciddi endişe duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Pekin'de yaptıkları görüşmelerin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:46+0300

2024-05-16T13:46+0300

2024-05-16T13:46+0300

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Rusya ve Çin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünde imzalanan ortak bildiride, ABD'nin belirleyici askeri üstünlük kazanmak için sarf ettiği stratejik dengeyi bozma çabalarından ciddi endişe duyduklarını belirtti.Taraflar, ABD'nin bu tutumunun en başta küresel füze savunma sistemi kurma ve sistemin bileşenlerini dünyanın farklı bölgelerine ve uzaya konuşlandırma faaliyetleriyle bağlantılı olduğunun altını çizdi.ABD'nin önceden olduğu gibi Soğuk Savaş mantığıyla düşündüğünü ve bloklar arası cepheleşme görüşünü savunduğu kaydeden liderler, Washington'a dar bir grubun güvenliğini bölgesel güvenlik ve istikrarın üzerinde gören bu tutumu terk etme çağrısı yaptı.'Ukrayna krizini çözmenin en uygun yolu diyalog'Putin ve Şi, Ukrayna'da uzun süredir devam eden krizin çözümü için en uygun yol olarak diyaloğu işaret etti.Belgenin Ukrayna kriziyle ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi: 'Terörle mücadele alanındaki işbirliği derinleşecek'Taraflar, uluslararası terör ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliğini derinleştirme kararı aldı.Putin ve Şi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) bölgesel istikrarın sağlanması ve uluslararası terörle mücadelede önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.'BRICS'in küresel meselelerdeki rolünü artıracağız'Putin ve Şi, BRICS'in küresel meselelerdeki rolünün artmasına katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.Ortak bildirinin BRICS'le ilgili bölümünde "Taraflar, BRICS ruhunu takip ederek, BRICS'in küresel meselelerdeki rolünün artırılmasına, küresel gündemin şekillendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek ve 'Outreach'/'BRICS Plus' formatında işbirliğini dinamik olarak geliştirecek" dendi.BRICS ülkelerinin ulusal para birimlerinin kullanımıyla ilgili diyaloğu teşvik edecek olan taraflar, yeni ülkelerin BRICS'e üye olmasına katkı sunmaya hazır olduklarını da vurguladı.'Çin ile AEB'nin etkileşimini geliştirme çalışmaları sürecek'Ortak bildiriye göre Rusya ve Çin, Pekin ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) etkileşimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.AEB ile Çin'in Tek Kuşak Tek Yol inisiyatifi kapsamındaki planlar da birbirine entegre edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-cinpingin-daveti-uzerine-pekine-gitti-1083867683.html

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