https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-icisleri-bakanligi-ukrayna-genelkurmay-baskan-yardimcisini-arananlar-listesine-aldi-1084234310.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısını arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısını arananlar listesine aldı
Sputnik Türkiye
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Gorbatyuk ve Eski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lojistik Kuvvetler Komutanı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T10:57+0300
2024-05-27T10:57+0300
2024-05-27T10:57+0300
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Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 1982 doğumlu Vladimir Gorbatyuk için “Rusya Ceza Kanunu maddesi uyarınca” yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.Arananlar listesine ayrıca, 2019-2021 döneminde Lojistik Kuvvetler Komutanı görevini yapan Vişnevskiy de alındı.Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmedi.Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusyanin-dort-bolgesinde-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1084227960.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, rusya, rusya içişleri bakanlığı, arama kararı
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, rusya, rusya içişleri bakanlığı, arama kararı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısını arananlar listesine aldı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Gorbatyuk ve Eski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lojistik Kuvvetler Komutanı Oleg Vişnevskiy’i arananlar listesine dahil etti.
Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 1982 doğumlu Vladimir Gorbatyuk için “Rusya Ceza Kanunu maddesi uyarınca” yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.
Arananlar listesine ayrıca, 2019-2021 döneminde Lojistik Kuvvetler Komutanı görevini yapan Vişnevskiy de alındı.
Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmedi.
Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.