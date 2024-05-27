https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-icisleri-bakanligi-ukrayna-genelkurmay-baskan-yardimcisini-arananlar-listesine-aldi-1084234310.html

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısını arananlar listesine aldı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısını arananlar listesine aldı

Sputnik Türkiye

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Gorbatyuk ve Eski Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lojistik Kuvvetler Komutanı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T10:57+0300

2024-05-27T10:57+0300

2024-05-27T10:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

rusya

rusya içişleri bakanlığı

arama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084234092_0:112:3039:1821_1920x0_80_0_0_60a2f827e2c34140fea3f4e5a9c7df7f.jpg

Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, 1982 doğumlu Vladimir Gorbatyuk için “Rusya Ceza Kanunu maddesi uyarınca” yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.Arananlar listesine ayrıca, 2019-2021 döneminde Lojistik Kuvvetler Komutanı görevini yapan Vişnevskiy de alındı.Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmedi.Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusyanin-dort-bolgesinde-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1084227960.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, rusya, rusya içişleri bakanlığı, arama kararı