https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/resmen-eriyor-altin-fiyatlarinda-neler-oluyor-1084225984.html

'Resmen eriyor': Altın fiyatlarında neler oluyor?

'Resmen eriyor': Altın fiyatlarında neler oluyor?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda altın fiyatları durgun seyretmeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi altında gerilemeye... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T07:00+0300

2024-05-27T07:00+0300

2024-05-27T07:00+0300

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Altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirimine gitme süreçlerini yüksek enflasyon verileri nedeniyle ertelemeye başlamalarından ötürü altın fiyatlarında yükseliş hız kesti.Gram altın uluslararası piyasalarda 2418 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 2409 lira, en yüksek de 2432 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2429 liradan alıcı buluyor.Ons altın ise güne 2334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2345 dolardan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2441 liradan alınırken 2450 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/mevduat-faizlerinde-sert-dusus-faizlerde-son-durum-ne-1084194994.html

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