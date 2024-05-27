Fransız muhalefetinden Macron’a Filistin tepkisi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:27
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:55
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fransiz-muhalefetinden-macrona-filistin-tepkisi-1084227780.html
Fransız muhalefetinden Macron’a Filistin tepkisi
Fransız muhalefetinden Macron’a Filistin tepkisi
Sputnik Türkiye
Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterek, Macron hükümetinin... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T08:59+0300
2024-05-27T08:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
fransa
emmanuel macron
muhalefet
benyamin netanyahu
ortadoğu
soykırım
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084227570_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_245650810d0fe07ff4a59a81212b0438.jpg
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in Refah'taki kampı bombalamasının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Fransız muhalif siyasetçiler X hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Tel Aviv hükümetine tepki gösterdi.Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Refah kampında yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Gazze'de mülteci kamplarındaki çadırlarda yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçlularının ordusunun katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor" ifadesini kullandı.Melenchon, bu dehşetin son bulması için İsrail'e her türlü baskının yapılması için çağrıda bulunarak, Fransa'nın İsrail hükümetiyle olan işbirliğine son vermesini, silah ihracatı konusunda ambargo uygulamasını ve Filistin devletini tanımasını istedi.Fransız lider Melenchon, bölgede yaşananlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, hiçbir şey yapmamakla suçladı.‘Filistinli mültecileri diri diri yaktı’Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes, Refah'taki kampa yönelik saldırılara ait görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünya, İsrail'in bugün yaptığını görmeli. 'Ordusu' Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktı. Katiller" açıklamasını yaptı.Portes, İsrail ordusunu hiçbir zaman rehinelerle ilgilenmediğini belirterek, "Tek amaçları : Filistin halkını yok etmek" ifadesini kullandı.LFI milletvekili Manuel Bompard, Refah'taki bombardımana ait görüntülerin korkunç olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın bu katliama izin vererek kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun savaş suçlusu ordusu yeni bir eşik atladı. Bu sefer, uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan mülteci kampı bombalandı. İnsani yardım çalışanları yok edildi" açıklamasını paylaştı.Panot, er ya da geç, Netanyahu ve savaç suçlularının hesap vereceği vaktin geleceğini vurguladı.Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Refah'a ait görüntülerin dayanılmaz olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum bu savaş suçlarını durdurmaya ne zaman karar verecek?" sorusunu sordu.İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html
israil
fransa
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084227570_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3bff613924b2728136f020f23287798.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, fransa, emmanuel macron, muhalefet, benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, fransa, emmanuel macron, muhalefet, benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım, gazze, gazze şeridi

Fransız muhalefetinden Macron’a Filistin tepkisi

08:59 27.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDFransa Filistin
Fransa Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Abone ol
Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterek, Macron hükümetinin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.
Ateşkese yanaşmayan İsrail'in Refah'taki kampı bombalamasının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Fransız muhalif siyasetçiler X hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Tel Aviv hükümetine tepki gösterdi.
Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Refah kampında yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Gazze'de mülteci kamplarındaki çadırlarda yaşanan iğrenç katliam bu savaş suçlularının ordusunun katillerinin ve liderlerinin ne olduğunu özetliyor" ifadesini kullandı.
Melenchon, bu dehşetin son bulması için İsrail'e her türlü baskının yapılması için çağrıda bulunarak, Fransa'nın İsrail hükümetiyle olan işbirliğine son vermesini, silah ihracatı konusunda ambargo uygulamasını ve Filistin devletini tanımasını istedi.
Fransız lider Melenchon, bölgede yaşananlarla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, hiçbir şey yapmamakla suçladı.

‘Filistinli mültecileri diri diri yaktı’

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes, Refah'taki kampa yönelik saldırılara ait görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünya, İsrail'in bugün yaptığını görmeli. 'Ordusu' Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yaktı. Katiller" açıklamasını yaptı.
Portes, İsrail ordusunu hiçbir zaman rehinelerle ilgilenmediğini belirterek, "Tek amaçları : Filistin halkını yok etmek" ifadesini kullandı.
LFI milletvekili Manuel Bompard, Refah'taki bombardımana ait görüntülerin korkunç olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın bu katliama izin vererek kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.
LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "(İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun savaş suçlusu ordusu yeni bir eşik atladı. Bu sefer, uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan mülteci kampı bombalandı. İnsani yardım çalışanları yok edildi" açıklamasını paylaştı.
Panot, er ya da geç, Netanyahu ve savaç suçlularının hesap vereceği vaktin geleceğini vurguladı.
Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Refah'a ait görüntülerin dayanılmaz olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum bu savaş suçlarını durdurmaya ne zaman karar verecek?" sorusunu sordu.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı: 40 kişi hayatını kaybetti
00:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала