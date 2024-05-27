https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-dehset-iki-ayri-cop-konteynerinda-parcalara-ayrilmis-erkek-cesedi-bulundu--1084246815.html

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu

Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Pendik’te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürdüğü belirtildi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:20+0300

2024-05-27T15:20+0300

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türkiye

ceset

ceset torbası

çöp

pendik

pendik belediyesi

cinayet

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İstanbul'un Pendik ilçesinde iddiaya göre, bir kişi sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış şekilde bulundu Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin N.S. ismli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.Salih Burma isimli bir kişi, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetleri çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi. Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakanliktan-aciklama-soylunun-sokak-kopeklerine-yonelik-soylemleri-gercek-degildir--1084245359.html

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ceset, ceset torbası, çöp, pendik, pendik belediyesi, cinayet