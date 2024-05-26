https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/papua-yeni-ginedeki-toprak-kaymasinda-aci-tablo-can-kaybinin-670e-ciktigi-tahmin-ediliyor-1084211345.html
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında acı tablo: Can kaybının 670'e çıktığı tahmin ediliyor
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında acı tablo: Can kaybının 670'e çıktığı tahmin ediliyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T12:25+0300
2024-05-26T12:25+0300
2024-05-26T12:25+0300
dünya
papua yeni gine
toprak kayması
deprem
doğal afet
can kaybı
birleşmiş milletler (bm)
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IOM yetkilileri, Pasifik'teki Ateş Çemberi içinde bulunduğundan tektonik hareketliliğin yoğun olduğu Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.Yetkililer, ayrıca toprağın stabil olmamasının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/papua-yine-ginede-facia-300den-fazla-kisi-toprak-altinda-kaldi--1084194885.html
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papua yeni gine, toprak kayması, deprem, doğal afet, can kaybı, birleşmiş milletler (bm)
papua yeni gine, toprak kayması, deprem, doğal afet, can kaybı, birleşmiş milletler (bm)
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında acı tablo: Can kaybının 670'e çıktığı tahmin ediliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.
IOM yetkilileri, Pasifik'teki Ateş Çemberi içinde bulunduğundan tektonik hareketliliğin yoğun olduğu Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.
Yetkililer, ayrıca toprağın stabil olmamasının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.