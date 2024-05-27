https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fenerbahcelilere-kufurler-yagdiran-astrolog-meral-guven-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1084250387.html
Fenerbahçelilere canlı yayında küfür eden Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçelilere canlı yayında küfür eden Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması ardından sosyal medyada insanlara küfür eden ve bela okuyan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T16:31+0300
2024-05-27T16:31+0300
2024-05-27T16:52+0300
türkiye
astrolog
fenerbahçe
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
şampiyon
suç
dava
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.Canlı yayında küfürler etmişti Haftalarda Süper Lig'te şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının ardından söylemlerini değiştirdi.Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etmişti.Küfürler sonrası açıklama yaptı Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.Meral Güven öte yandan fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/haftalardir-fenerbahce-sampiyon-olacak-diyordu-galatasaray-sampiyon-olunca-herkese-kufretti--1084229895.html
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astrolog, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, şampiyon, suç, dava
astrolog, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, şampiyon, suç, dava
Fenerbahçelilere canlı yayında küfür eden Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:31 27.05.2024 (güncellendi: 16:52 27.05.2024)
Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması ardından sosyal medyada insanlara küfür eden ve bela okuyan Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.
Canlı yayında küfürler etmişti
Haftalarda Süper Lig'te şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen astrolog Meral Güven ise, şampiyonun belli olmasının ardından söylemlerini değiştirdi.
Her iki tarafın da tepkilerine sebep olan Güven, hızını alamayıp TikTok'ta Fenerbahçeliler'e ağza alınmayacak küfürler etmişti.
Küfürler sonrası açıklama yaptı
Astrolog Güven, bugün Ekol TV'ye yapmış olduğu açıklamalarda çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti.
Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.
Meral Güven öte yandan fake hesaplardan kendi adına paylaşım yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.