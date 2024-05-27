https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/once-araba-carpti-sonra-polis-hastane-yolunda-rekor-ceza-kesti--1084232232.html

Önce araba çarptı, sonra polis hastane yolunda rekor ceza kesti

Önce araba çarptı, sonra polis hastane yolunda rekor ceza kesti

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye eksik evraktan dolayı toplam 32 bin TL... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T10:35+0300

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Antalya bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkarken sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü yabancı uyruklu Hüseyin El- H.’ye, eksik evraktan dolayı toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.Polis ekipleri, yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/papua-yeni-ginede-heyelan-2-binden-fazla-kisi-toprak-altinda-1084230742.html

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