https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/once-araba-carpti-sonra-polis-hastane-yolunda-rekor-ceza-kesti--1084232232.html
Önce araba çarptı, sonra polis hastane yolunda rekor ceza kesti
Önce araba çarptı, sonra polis hastane yolunda rekor ceza kesti
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye eksik evraktan dolayı toplam 32 bin TL... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T10:35+0300
2024-05-27T10:35+0300
2024-05-27T10:35+0300
türkiye
kaza
kaza sebebi
rekor
rekor ceza
belge
iptal
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084231533_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_3ef69c8353e81856d9f9a72f59248bba.jpg
Antalya bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkarken sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü yabancı uyruklu Hüseyin El- H.’ye, eksik evraktan dolayı toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.Polis ekipleri, yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/papua-yeni-ginede-heyelan-2-binden-fazla-kisi-toprak-altinda-1084230742.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084231533_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_03c0ad01508e26d99e0e3f26a5bb35ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaza, kaza sebebi, rekor, rekor ceza, belge, iptal, antalya
kaza, kaza sebebi, rekor, rekor ceza, belge, iptal, antalya
Önce araba çarptı, sonra polis hastane yolunda rekor ceza kesti
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye eksik evraktan dolayı toplam 32 bin TL ceza yazıldı.
Antalya bulunan yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkarken sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin El-H. yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, eksik evrakı olduğu belirlenen yaralı sürücü yabancı uyruklu Hüseyin El- H.’ye, eksik evraktan dolayı toplamda 32 bin TL cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu Hüseyin El-H. idaresindeki 07 MC 6415 plakalı motosiklete çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.