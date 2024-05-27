https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/nbain-afrikali-yunan-yildizindan-panathinaikosun-kocu-atamana-ovgu-sen-dunyanin-en-iyi-kocusun-1084239640.html

NBA'in Afrikalı Yunan yıldızından Panathinaikos'un koçu Ataman'a övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun'

NBA'in Afrikalı Yunan yıldızından Panathinaikos'un koçu Ataman'a övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun'

Sputnik Türkiye

Panathinaikos, Türk koç Ergin Ataman yönetiminde yedinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken Giannis Antetokounmpo Ataman'ı dünyanın en iyi koçu olduğu ve onla... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T12:31+0300

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Panathinaikos Atina'nın Türk antrenörü Ergin Ataman, sezon başında verdiği sözü tutarak takımı EuroLeague şampiyonu yaptı. Real Madrid'i 95-80 yenen Panathinaikos kupayı kaldırırken, bu zafer ise Ataman'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu oldu. Kardeşi Kostas'ın Panathinaikos'ta oynamasını izlemek için Berlin'deki Final Four'un tamamına katılan Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo da maç sonrası Ataman ile konuştu. Giannis, Ataman'ı 'gezegendeki en iyi koç' olarak nitelendirdi ve onun yönetiminde oynamak istediğini aktardı. 'Benim için büyük gurur'Devamında ise Ataman da basın konferansında, "Dünyanın en iyi koçu sensin’ dedi. NBA’de MVP olmuş bir oyuncudan bunu duymak çok gurur verici. Ve bunu sadece Avrupa için demedi, tüm dünya için dedi. Teşekkür ederim Giannis” ifadelerini kullandı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı yeşil-beyazlılar 13 yıl sonra ilk EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, tarihinde 7. kez EuroLeague kupasını kazandı.Öte yandan Yunan temsilcisi 12 yıldır THY EuroLeague'de Final Four'a katılamıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ergin-atamanin-calistirdigi-panathinaikos-aktor-thy-avrupa-ligi-dortlu-finalde-sampiyon-oldu-1084223458.html

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