https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/nbain-afrikali-yunan-yildizindan-panathinaikosun-kocu-atamana-ovgu-sen-dunyanin-en-iyi-kocusun-1084239640.html
NBA'in Afrikalı Yunan yıldızından Panathinaikos'un koçu Ataman'a övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun'
NBA'in Afrikalı Yunan yıldızından Panathinaikos'un koçu Ataman'a övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun'
Sputnik Türkiye
Panathinaikos, Türk koç Ergin Ataman yönetiminde yedinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken Giannis Antetokounmpo Ataman'ı dünyanın en iyi koçu olduğu ve onla... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T12:31+0300
2024-05-27T12:31+0300
2024-05-27T12:31+0300
spor
nba
milwaukee bucks
ergin ataman
yunanistan
thy euroleague
euroleague final four
euroleague
panathinaikos
panathinaikos opap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084239129_0:269:1028:847_1920x0_80_0_0_1fabaeaa2bb10c57ba0fdd797efe4746.png
Panathinaikos Atina'nın Türk antrenörü Ergin Ataman, sezon başında verdiği sözü tutarak takımı EuroLeague şampiyonu yaptı. Real Madrid'i 95-80 yenen Panathinaikos kupayı kaldırırken, bu zafer ise Ataman'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu oldu. Kardeşi Kostas'ın Panathinaikos'ta oynamasını izlemek için Berlin'deki Final Four'un tamamına katılan Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo da maç sonrası Ataman ile konuştu. Giannis, Ataman'ı 'gezegendeki en iyi koç' olarak nitelendirdi ve onun yönetiminde oynamak istediğini aktardı. 'Benim için büyük gurur'Devamında ise Ataman da basın konferansında, "Dünyanın en iyi koçu sensin’ dedi. NBA’de MVP olmuş bir oyuncudan bunu duymak çok gurur verici. Ve bunu sadece Avrupa için demedi, tüm dünya için dedi. Teşekkür ederim Giannis” ifadelerini kullandı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı yeşil-beyazlılar 13 yıl sonra ilk EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, tarihinde 7. kez EuroLeague kupasını kazandı.Öte yandan Yunan temsilcisi 12 yıldır THY EuroLeague'de Final Four'a katılamıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ergin-atamanin-calistirdigi-panathinaikos-aktor-thy-avrupa-ligi-dortlu-finalde-sampiyon-oldu-1084223458.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084239129_0:172:1028:943_1920x0_80_0_0_75d676709029dea0a5527a64c1322dd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nba, milwaukee bucks, ergin ataman, yunanistan, thy euroleague, euroleague final four, euroleague, panathinaikos, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı
nba, milwaukee bucks, ergin ataman, yunanistan, thy euroleague, euroleague final four, euroleague, panathinaikos, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı
NBA'in Afrikalı Yunan yıldızından Panathinaikos'un koçu Ataman'a övgü: Sen dünyanın en iyi koçusun'
Panathinaikos, Türk koç Ergin Ataman yönetiminde yedinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken Giannis Antetokounmpo Ataman'ı dünyanın en iyi koçu olduğu ve onla beraber oynamak istediğini söyledi.
Panathinaikos Atina'nın Türk antrenörü Ergin Ataman, sezon başında verdiği sözü tutarak takımı EuroLeague şampiyonu yaptı. Real Madrid'i 95-80 yenen Panathinaikos kupayı kaldırırken, bu zafer ise Ataman'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu oldu.
Kardeşi Kostas'ın Panathinaikos'ta oynamasını izlemek için Berlin'deki Final Four'un tamamına katılan Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo da maç sonrası Ataman ile konuştu. Giannis, Ataman'ı 'gezegendeki en iyi koç' olarak nitelendirdi ve onun yönetiminde oynamak istediğini aktardı.
Devamında ise Ataman da basın konferansında, "Dünyanın en iyi koçu sensin’ dedi. NBA’de MVP olmuş bir oyuncudan bunu duymak çok gurur verici. Ve bunu sadece Avrupa için demedi, tüm dünya için dedi. Teşekkür ederim Giannis” ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı yeşil-beyazlılar 13 yıl sonra ilk EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, tarihinde 7. kez EuroLeague kupasını kazandı.
Öte yandan Yunan temsilcisi 12 yıldır THY EuroLeague'de Final Four'a katılamıyordu.