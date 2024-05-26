https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ergin-atamanin-calistirdigi-panathinaikos-aktor-thy-avrupa-ligi-dortlu-finalde-sampiyon-oldu-1084223458.html
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, EuroLeague finalinde şampiyon
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, EuroLeague finalinde şampiyon
Sputnik Türkiye
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 yenerek şampiyon oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T23:27+0300
2024-05-26T23:27+0300
2024-05-26T23:31+0300
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panathinaikos basketbol takımı, ergin ataman, son dakika
panathinaikos basketbol takımı, ergin ataman, son dakika
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, EuroLeague finalinde şampiyon
23:27 26.05.2024 (güncellendi: 23:31 26.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 yenerek şampiyon oldu.