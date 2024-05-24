https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/talim-ve-terbiye-kurulu-yeni-mufredati-onayladi-1084160563.html

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Sputnik Türkiye

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:09+0300

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türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

müfredat

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Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Açıklama, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihad Demirli'den geldi.Demirli, 10 Mayıs'ta askı süreci tamamlanan müfredata gelen 67 bin 284 görüş ve önerinin tek tek tasnif edilerek, komisyonlarla ve ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldığını belirtti.Görüş ve önerilerin, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldığını aktardı.Müfredata onayDemirli, yeni müfredat kapsamında 26 dersin eğitim öğretim programının 16-22 Mayıs tarihlerinde Kurul tarafından görüşüldüğünü belirtti. "Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti." dedi.Bakan da onaylayacakYeni öğretim programları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak.Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), müfredat