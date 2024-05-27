https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/kultur-ve-turizm-bakani-iki-muhtesem-heykel-diyerek-duyurdu-antalyada-2-bin-yillik-heykel-bulundu-1084243237.html

Kültür ve Turizm Bakanı iki muhteşem heykel diyerek duyurdu: Antalya'da 2 bin yıllık heykel bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı iki muhteşem heykel diyerek duyurdu: Antalya'da 2 bin yıllık heykel bulundu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait 2 bin yıllık... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T13:55+0300

2024-05-27T13:55+0300

2024-05-27T13:55+0300

türkiye

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

antalya

heykel

zeus tapınağı

zeus

afrodit

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Antalya'da yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykellerinin bulunduğunu açıkladı. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/abdli-oyuncu-soygunu-durdurmaya-calisirken-vurularak-hayatini-kaybetti--1084242097.html

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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, antalya, heykel, zeus tapınağı, zeus, afrodit