https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/abdli-oyuncu-soygunu-durdurmaya-calisirken-vurularak-hayatini-kaybetti--1084242097.html
ABD'li oyuncu soygunu durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu soygunu durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'de General Hospital adlı pembe dizide rol alan Johnny Wactor, Los Angeles'teki bir soygunu durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:27+0300
2024-05-27T13:27+0300
2024-05-27T13:27+0300
dünya
abd
yaşam
ölüm
soygun
silahlı soygun
banka soygunu
oyuncu
yabancı oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084241878_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_aa0738bc0837ded5b63d077c8ad357d7.png
ABD'de General Hospital dizisiyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta bir soygunu engellemeye çalışırken vuruldu ve 37 yaşında hayatını kaybetti.Los Angeles polis departmanı oyuncunun, bir araçtan katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamla karşılaştığı ve cumartesi günü sabah saat 3 civarında bu adamlar tarafından silahla vurulduğunu doğruladı.Olay yerine ekipler geldikten sonra yerel bir hastaneye kaldırılan Wactor, yaşamını yitirdi. 'Muhteşem bir insandı'Wactor'un menajeri David Shaul ölümünü Variety'ye doğrulayarak, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece mesleğine kendini adamış yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda onu tanıyan herkese gerçek bir ahlaki örnek. Çok çalışmanın, azmin ve asla pes etmeme tavrının arkasında duruyoruz" diye konuştu.General Hospital dizisi ise aktörün ömlümüyle ilgili, “Tüm General Hospital ailesi, Johnny Wactor'un zamansız vefatını duyunca çok üzüldü. Kendisi gerçekten eşsiz biriydi ve her gün birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyorduk. Bu zor dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.Johnny Wactor kimdir?Wactor 1986 yılında Charleston, Güney Carolina'da doğdu. İlk televizyon rolü Lifetime drama dizisi Army Wives'taydı ve Westworld, The OA ve Criminal Minds gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.Wactor, 2020'den 2022'ye kadar General Hospital'ın 160'tan fazla bölümünde Brando Corbin karakterini canlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/nbain-afrikali-yunan-yildizindan-panathinaikosun-kocu-atamana-ovgu-sen-dunyanin-en-iyi-kocusun-1084239640.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084241878_73:0:1126:790_1920x0_80_0_0_a7b3c3c6448c3f7f7f494cd0d099eee5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yaşam, ölüm, soygun, silahlı soygun, banka soygunu, oyuncu, yabancı oyuncu
abd, yaşam, ölüm, soygun, silahlı soygun, banka soygunu, oyuncu, yabancı oyuncu
ABD'li oyuncu soygunu durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti
ABD'de General Hospital adlı pembe dizide rol alan Johnny Wactor, Los Angeles'teki bir soygunu durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti.
ABD'de General Hospital dizisiyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta bir soygunu engellemeye çalışırken vuruldu ve 37 yaşında hayatını kaybetti.
Los Angeles polis departmanı oyuncunun, bir araçtan katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamla karşılaştığı ve cumartesi günü sabah saat 3 civarında bu adamlar tarafından silahla vurulduğunu doğruladı.
Olay yerine ekipler geldikten sonra yerel bir hastaneye kaldırılan Wactor, yaşamını yitirdi.
Wactor'un menajeri David Shaul ölümünü Variety'ye doğrulayarak, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece mesleğine kendini adamış yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda onu tanıyan herkese gerçek bir ahlaki örnek. Çok çalışmanın, azmin ve asla pes etmeme tavrının arkasında duruyoruz" diye konuştu.
General Hospital dizisi ise aktörün ömlümüyle ilgili, “Tüm General Hospital ailesi, Johnny Wactor'un zamansız vefatını duyunca çok üzüldü. Kendisi gerçekten eşsiz biriydi ve her gün birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyorduk. Bu zor dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.
Wactor 1986 yılında Charleston, Güney Carolina'da doğdu. İlk televizyon rolü Lifetime drama dizisi Army Wives'taydı ve Westworld, The OA ve Criminal Minds gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.
Wactor, 2020'den 2022'ye kadar General Hospital'ın 160'tan fazla bölümünde Brando Corbin karakterini canlandırdı.