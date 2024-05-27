https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/abdli-oyuncu-soygunu-durdurmaya-calisirken-vurularak-hayatini-kaybetti--1084242097.html

ABD'li oyuncu soygunu durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu soygunu durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de General Hospital adlı pembe dizide rol alan Johnny Wactor, Los Angeles'teki bir soygunu durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T13:27+0300

2024-05-27T13:27+0300

2024-05-27T13:27+0300

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ABD'de General Hospital dizisiyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta bir soygunu engellemeye çalışırken vuruldu ve 37 yaşında hayatını kaybetti.Los Angeles polis departmanı oyuncunun, bir araçtan katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamla karşılaştığı ve cumartesi günü sabah saat 3 civarında bu adamlar tarafından silahla vurulduğunu doğruladı.Olay yerine ekipler geldikten sonra yerel bir hastaneye kaldırılan Wactor, yaşamını yitirdi. 'Muhteşem bir insandı'Wactor'un menajeri David Shaul ölümünü Variety'ye doğrulayarak, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece mesleğine kendini adamış yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda onu tanıyan herkese gerçek bir ahlaki örnek. Çok çalışmanın, azmin ve asla pes etmeme tavrının arkasında duruyoruz" diye konuştu.General Hospital dizisi ise aktörün ömlümüyle ilgili, “Tüm General Hospital ailesi, Johnny Wactor'un zamansız vefatını duyunca çok üzüldü. Kendisi gerçekten eşsiz biriydi ve her gün birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyorduk. Bu zor dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.Johnny Wactor kimdir?Wactor 1986 yılında Charleston, Güney Carolina'da doğdu. İlk televizyon rolü Lifetime drama dizisi Army Wives'taydı ve Westworld, The OA ve Criminal Minds gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.Wactor, 2020'den 2022'ye kadar General Hospital'ın 160'tan fazla bölümünde Brando Corbin karakterini canlandırdı.

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abd, yaşam, ölüm, soygun, silahlı soygun, banka soygunu, oyuncu, yabancı oyuncu