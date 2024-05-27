Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerine dair uyarı: 'Yasal takibata maruz kalmayın'

"Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler."