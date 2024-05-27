https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/et-ve-sut-kurumundan-salmonella-pozitif-cikan-etlerle-ilgili-aciklama-1084253368.html

Et ve Süt Kurumu'ndan salmonella pozitif çıkan etlerle ilgili açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan salmonella pozitif çıkan etlerle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Et ve Süt Kurumu (ESK), analiz sonucu salmonella pozitif olan etler için imha kararı alındığını açıkladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T18:13+0300

2024-05-27T18:13+0300

2024-05-27T18:13+0300

türkiye

salmonella

salmonella bakterisi

et ve süt kurumu (esk)

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Et ve Süt Kurumu (ESK), analiz sonucu salmonella pozitif olan etler için imha kararı alındığını, bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını bildirdi.ESK'den yapılan açıklamada, kurumun piyasa regülasyonu kapsamında yurtdışından canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.Gıda güvenilirliği çerçevesinde, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, laboratuvar sonucu salmonella pozitif olan etlerle ilgili şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html

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Sputnik Türkiye

salmonella, salmonella bakterisi, et ve süt kurumu (esk)