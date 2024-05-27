https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israil-ordusu-hamasin-bati-seria-sorumlusu-yasin-rabia-olduruldu-1084235595.html
İsrail ordusu: Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Yasin Rabia öldürüldü
İsrail ordusu: Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Yasin Rabia öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeybatısındaki hedefe yönelik düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Yasin Rabia’yı öldürdüklerini duyurdu. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T11:30+0300
2024-05-27T11:30+0300
2024-05-27T11:30+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
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İsrail ordusunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Hamas’ın Batı Şeria’daki komutanı Yasin Rabia’yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.Rabia’nın, Hamas’ın Batı Şeria’daki tüm faaliyetini yönettiği kaydedildi.İsrail savaş uçakları, Refah’ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların bulunduğu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.Lübnan'ın güneyine hava saldırısıBununla birlikte İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef alırken, ilçe merkezindeki Salah Gandur Hastanesi yakınında düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.Hizbullah'tan İsrail'in askeri hedeflerine saldırıÖte yandan Hizbullah da Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevziisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakan-yardimcisi-habeck-israili-uluslararasi-hukuku-ihlal-etmekle-sucladi-1084207000.html
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ortadoğu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, hamas, batı şeria
ortadoğu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, hamas, batı şeria
İsrail ordusu: Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Yasin Rabia öldürüldü
İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeybatısındaki hedefe yönelik düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Yasin Rabia’yı öldürdüklerini duyurdu.
İsrail ordusunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Hamas’ın Batı Şeria’daki komutanı Yasin Rabia’yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
Rabia’nın, Hamas’ın Batı Şeria’daki tüm faaliyetini yönettiği kaydedildi.
İsrail savaş uçakları, Refah’ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların bulunduğu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Bununla birlikte İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Bint Cibeyl ilçesinde bir motosikleti hedef alırken, ilçe merkezindeki Salah Gandur Hastanesi yakınında düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.
Hizbullah'tan İsrail'in askeri hedeflerine saldırı
Öte yandan Hizbullah da Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri hedeflerine 2 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Margaliot yerleşim birimindeki askeri araç ile El-Malikiye askeri mevziisine güdümlü füze ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.