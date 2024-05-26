https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakan-yardimcisi-habeck-israili-uluslararasi-hukuku-ihlal-etmekle-sucladi-1084207000.html

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Gazze'de yaptıklarıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığı İsrail'in... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T01:15+0300

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2024-05-26T01:15+0300

israil- filistin çatışması

robert habeck

almanya

israil

uluslararası hukuk

ihlal

açlık

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Habeck, Almanya Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde vatandaşların sorularını yanıtladı.Bir katılımcının, Alman hükümetinin, İsrail'e verdiği askeri destek konusunda kırmızı çizgilerinin neler olduğunu sorması üzerine Habeck, Alman hükümetinin birçok kez Refah'a saldırının yanlış olduğunu ve İsrail'in bu saldırıyı yapmaması gerektiğini söylediğini belirtti.İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Açlık, Filistin halkının çektiği acılar ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Yani gerçekten de öyle, İsrail orada sınırları aştı. Bunu yapmamalı" dedi.Habeck, ayrıca Hamas'ın silahları bırakması durumunda savaşın hemen sona erebileceğini savundu.

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almanya

israil

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robert habeck, almanya, israil, uluslararası hukuk, ihlal, açlık, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu