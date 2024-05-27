https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israil-ispanyanin-dogu-kudusteki-konsoloslugunun-filistinlilere-hizmet-vermesini-yasakladi-1084232823.html
İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı
İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’i tanıyan İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla işgal altındaki Batı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T10:44+0300
2024-05-27T10:44+0300
2024-05-27T10:44+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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ortadoğu
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Dışişleri Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alması nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bir protokol gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.Katz'ın paylaştığı protokolde, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceği ifade edildi.Protokolde, 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet verilmeye devam edilmesi halinde İsrail'in "yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-filistini-taniyan-ulkeler-1084127222.html
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israil, israil-filistin, ispanya, doğu kudüs, ortadoğu, filistin sorunu
israil, israil-filistin, ispanya, doğu kudüs, ortadoğu, filistin sorunu
İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin’i tanıyan İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istedi.
Dışişleri Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i tanıma kararı alması nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğine bir protokol gönderilmesi talimatı verdiğini belirtti.
Katz'ın paylaştığı protokolde, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceği ifade edildi.
Protokolde, 1 Haziran'dan itibaren Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet verilmeye devam edilmesi halinde İsrail'in "yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.
İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.