https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ismail-kartal-gonullerin-sampiyonu-biziz-1084228741.html

İsmail Kartal: Gönüllerin şampiyonu biziz

İsmail Kartal: Gönüllerin şampiyonu biziz

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T09:27+0300

2024-05-27T09:27+0300

2024-05-27T09:27+0300

spor

ismail kartal

fenerbahçe

şampiyon

şampiyonluk

galatasaray

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti.Sezon başından itibaren ekibi ve oyuncularıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kartal, "İstanbulspor'u yenerek rakibimizin kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Bu akşam da bütün taraftarları gerçek şampiyonun kim olduğunu takdir ederek bizlere gösterdiler. Camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.'Benim yaptığım hatalarla şampiyonluğun gittiğini düşünmüyorum'Çok istedikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğini de aktaran Kartal, "Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html

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