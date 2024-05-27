https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/interpol-tarafindan-aranan-suclu-nevsehirde-yakalandi--1084247769.html
Interpol tarafından aranan suçlu Nevşehir'de yakalandı
Interpol tarafından aranan suçlu Nevşehir'de yakalandı
Sputnik Türkiye
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T15:42+0300
2024-05-27T15:42+0300
2024-05-27T15:42+0300
türkiye
suç
suç duyurusu
interpol
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
almanya
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Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-dehset-iki-ayri-cop-konteynerinda-parcalara-ayrilmis-erkek-cesedi-bulundu--1084246815.html
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suç, suç duyurusu, interpol, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, almanya
suç, suç duyurusu, interpol, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, almanya
Interpol tarafından aranan suçlu Nevşehir'de yakalandı
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.