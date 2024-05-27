https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/interpol-tarafindan-aranan-suclu-nevsehirde-yakalandi--1084247769.html

Interpol tarafından aranan suçlu Nevşehir'de yakalandı

Interpol tarafından aranan suçlu Nevşehir'de yakalandı

Sputnik Türkiye

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:42+0300

2024-05-27T15:42+0300

2024-05-27T15:42+0300

türkiye

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interpol

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

sentetik uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

almanya

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Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-dehset-iki-ayri-cop-konteynerinda-parcalara-ayrilmis-erkek-cesedi-bulundu--1084246815.html

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suç, suç duyurusu, interpol, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, almanya