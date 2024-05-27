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Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ingiliz-medyasi-ab-ukrayna-icin-mermi-uretimini-artiramiyor-1084241101.html
İngiliz medyası: AB, Ukrayna için mermi üretimini artıramıyor
İngiliz medyası: AB, Ukrayna için mermi üretimini artıramıyor
Sputnik Türkiye
Londra merkezli Economist dergisi, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşanan patlayıcı madde sıkıntısının Ukrayna için mermi üretimini artırma planları önünde büyük... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:18+0300
2024-05-27T13:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
nato
mühimmat
topçu mühimmat
savunma sanayi
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Economist dergisinin yazısında, “Avrupa, yetersiz top mermisi ve füze üretimini umutsuzca artırmaya çalışıyor… En zayıf alan – yakın zamana kadar herkesin aklına gelen son şey – patlayıcı sıkıntısı” ifadesine yer verildi.Avrupalı patlayıcı üreticilerinin, üretimi artırabileceklerinden emin olmadığı ve AB’deki patlayıcı üretiminin yetersiz olması nedeniyle Kiev’in gerekli sayıda mermi alamamasından korktuğu kaydedildi.Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte silaha olan talepte sert düşüş yaşanması bağlamında birçok Avrupalı üreticinin üretimi azalttığını veya kapandığını anımsatan dergi, İngiltere’de son patlayıcı fabrikasının 2008’de kapandığı, AB’nin son büyük TNT üreticisinin de Polonya’da bulunduğunu belirterek, “Avrupa'da patlayıcı üretimi onlarca yıldır gerçek anlamda endüstriyel ölçekte yapılmadı” diye ekledi.Economist’e konuşan bir uzman, patlayıcı fabrika yapımının 3-7 yıl sürdüğünü kaydederek örnek olarak gösterdiği Macaristan’daki Rheinmetall fabrikasının 2027’de faaliyete geçeceğini belirtti.Avrupa’daki patlayıcı endüstrisinin karşılaştığı sorunlar arasında vasıflı işgücü ve temel hammadde sıkıntısı gösterildi.Rusya, Batı'dan çok daha hızlı ve ucuz mühimmat üretiyorBununla birlikte Sky News'in uluslararası danışmanlık firması Bain &amp; Company tarafından yapılan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmalar sırasında mühimmat üretimini artırma çabalarına rağmen, bu ülkelerin kapasiteleri Rusya'nın top mermisi üretim hızının hala önemli ölçüde gerisinde kalıyor.Analiz, Rusya'nın Ukrayna'nın Batı'daki müttefiklerinden üç kat daha hızlı top mermisi ürettiğini ve bunu önemli ölçüde daha düşük maliyetle yaptığını gösterirken, ABD ve AB'nin toplam 1.3 milyon top mermisi üretimine karşılık Rusya’daki fabrikaların bu yıl en az 4.5 milyon top mermisi üretmesi bekleniyor.Aynı zamanda, araştırma sonuçlarına göre NATO ülkelerinde 155 mm kalibreli mermi üretiminin ortalama maliyeti yaklaşık 4 bin dolarken Rusya'nın 152 mm kalibreli mühimmat üretimi yaklaşık bin dolara mal oluyor.Gün içerisinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nın genel oturumunda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı önererek, "Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var" demişti.ATO’nun ana hedefinin savaşı önlemek olduğunu iddia eden Stoltenberg, "NATO’nun ana amacı barıştır. Önümüzde Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi NATO komşularına karşı güç kullanan ve bu ülkeleri tehdit eden saldırgan bir Rusya var ve bundan dolayı bizim çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.Stoltenberg'in daha önce The Economist dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", İtalya'da hem iktidar hem de muhalefet çevrelerinden tepkilere yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stoltenberg-ukraynanin-bati-yapimi-silahlarla-rusya-topraklarini-vurmasini-destekliyoruz-1084237258.html
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ukrayna, avrupa birliği, nato, mühimmat, topçu mühimmat, savunma sanayi
ukrayna, avrupa birliği, nato, mühimmat, topçu mühimmat, savunma sanayi

İngiliz medyası: AB, Ukrayna için mermi üretimini artıramıyor

13:18 27.05.2024
© AA / Yevhen TitovABD NATO Top mermisi mühimmat
ABD NATO Top mermisi mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AA / Yevhen Titov
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Londra merkezli Economist dergisi, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşanan patlayıcı madde sıkıntısının Ukrayna için mermi üretimini artırma planları önünde büyük engel olduğunu belirtti.
Economist dergisinin yazısında, “Avrupa, yetersiz top mermisi ve füze üretimini umutsuzca artırmaya çalışıyor… En zayıf alan – yakın zamana kadar herkesin aklına gelen son şey – patlayıcı sıkıntısı” ifadesine yer verildi.
Avrupalı patlayıcı üreticilerinin, üretimi artırabileceklerinden emin olmadığı ve AB’deki patlayıcı üretiminin yetersiz olması nedeniyle Kiev’in gerekli sayıda mermi alamamasından korktuğu kaydedildi.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte silaha olan talepte sert düşüş yaşanması bağlamında birçok Avrupalı üreticinin üretimi azalttığını veya kapandığını anımsatan dergi, İngiltere’de son patlayıcı fabrikasının 2008’de kapandığı, AB’nin son büyük TNT üreticisinin de Polonya’da bulunduğunu belirterek, “Avrupa'da patlayıcı üretimi onlarca yıldır gerçek anlamda endüstriyel ölçekte yapılmadı” diye ekledi.
Economist’e konuşan bir uzman, patlayıcı fabrika yapımının 3-7 yıl sürdüğünü kaydederek örnek olarak gösterdiği Macaristan’daki Rheinmetall fabrikasının 2027’de faaliyete geçeceğini belirtti.
Avrupa’daki patlayıcı endüstrisinin karşılaştığı sorunlar arasında vasıflı işgücü ve temel hammadde sıkıntısı gösterildi.

Rusya, Batı'dan çok daha hızlı ve ucuz mühimmat üretiyor

Bununla birlikte Sky News'in uluslararası danışmanlık firması Bain & Company tarafından yapılan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmalar sırasında mühimmat üretimini artırma çabalarına rağmen, bu ülkelerin kapasiteleri Rusya'nın top mermisi üretim hızının hala önemli ölçüde gerisinde kalıyor.
Analiz, Rusya'nın Ukrayna'nın Batı'daki müttefiklerinden üç kat daha hızlı top mermisi ürettiğini ve bunu önemli ölçüde daha düşük maliyetle yaptığını gösterirken, ABD ve AB'nin toplam 1.3 milyon top mermisi üretimine karşılık Rusya’daki fabrikaların bu yıl en az 4.5 milyon top mermisi üretmesi bekleniyor.
Aynı zamanda, araştırma sonuçlarına göre NATO ülkelerinde 155 mm kalibreli mermi üretiminin ortalama maliyeti yaklaşık 4 bin dolarken Rusya'nın 152 mm kalibreli mühimmat üretimi yaklaşık bin dolara mal oluyor.
Gün içerisinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nın genel oturumunda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı önererek, "Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var" demişti.
ATO’nun ana hedefinin savaşı önlemek olduğunu iddia eden Stoltenberg, "NATO’nun ana amacı barıştır. Önümüzde Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi NATO komşularına karşı güç kullanan ve bu ülkeleri tehdit eden saldırgan bir Rusya var ve bundan dolayı bizim çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
Stoltenberg'in daha önce The Economist dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", İtalya'da hem iktidar hem de muhalefet çevrelerinden tepkilere yol açtı.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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