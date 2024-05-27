https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ilicteki-maden-ocaginda-kontrollu-toprak-kaymasi-1084255001.html
İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak kayması
İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak kayması
Sputnik Türkiye
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T20:01+0300
2024-05-27T20:01+0300
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Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildiğini açıkladıVali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bos-sisede-yer-aliyor-kucuk-siselere-konulan-istanbul-havasi-420-liraya-satiliyor-1084252678.html
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son dakika, iliç, maden ocağı, toprak kayması
son dakika, iliç, maden ocağı, toprak kayması
İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak kayması
20:01 27.05.2024 (güncellendi: 20:02 27.05.2024)
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.
Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildiğini açıkladı
Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.