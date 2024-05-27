https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ilicteki-maden-ocaginda-kontrollu-toprak-kaymasi-1084255001.html

İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak kayması

İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak kayması

Sputnik Türkiye

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

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Erzincan Valisi Aydoğdu, İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildiğini açıkladıVali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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