https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bos-sisede-yer-aliyor-kucuk-siselere-konulan-istanbul-havasi-420-liraya-satiliyor-1084252678.html
Hediyelik eşya olarak geçiyor: Küçük şişelere konulan İstanbul havası 420 liraya satılıyor
Hediyelik eşya olarak geçiyor: Küçük şişelere konulan İstanbul havası 420 liraya satılıyor
Sputnik Türkiye
Küçük bir şişe içerisine konulan ve İstanbul havasını içerdiği iddia edilen şişeler 420 liradan satılıyor. Hediyelik eşya olarak satışa sunulan şişelerin... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T18:04+0300
2024-05-27T18:04+0300
2024-05-27T18:04+0300
yaşam
şişe
istanbul
hediyelik eşya
hava
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EKOL TV ekranlarında Zeliha Saraç'ın programında bir hediyelik eşya dükkanından içerisinde İstanbul havasının olduğu şişenin 420 liradan satışı yapıldığı açıklandı. Ekrana katılan ve şişeyi satın alan gazeteci Mahmut Keşan, hediyelik eşya sahibiyle olan yaşadığı diyaloğu paylaştı.Keşan, yaptığı açıklamada ''İçerisinde özel bir koku var mı? sorusuna satıcının 'İçerisinde hiçbir şey yok' dediğini aktardı.''Boş şişede satışa sunulan ve talep gördüğü ifade edilen İstanbul’un havası ilk kez duyanları şaşırttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/oyuncu-elcin-sangu-nereye-kayboldun-sesin-cikmiyor-diyorlar-sadece-oyun-oynuyorum-1084251607.html
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şişe, istanbul, hediyelik eşya, hava
şişe, istanbul, hediyelik eşya, hava
Hediyelik eşya olarak geçiyor: Küçük şişelere konulan İstanbul havası 420 liraya satılıyor
Küçük bir şişe içerisine konulan ve İstanbul havasını içerdiği iddia edilen şişeler 420 liradan satılıyor. Hediyelik eşya olarak satışa sunulan şişelerin yaklaşık 12 euro'dan satıldığı belirtildi.
EKOL TV ekranlarında Zeliha Saraç'ın programında bir hediyelik eşya dükkanından içerisinde İstanbul havasının olduğu şişenin 420 liradan satışı yapıldığı açıklandı.
Ekrana katılan ve şişeyi satın alan gazeteci Mahmut Keşan, hediyelik eşya sahibiyle olan yaşadığı diyaloğu paylaştı.
Keşan, yaptığı açıklamada ''İçerisinde özel bir koku var mı? sorusuna satıcının 'İçerisinde hiçbir şey yok' dediğini aktardı.''
Boş şişede satışa sunulan ve talep gördüğü ifade edilen İstanbul’un havası ilk kez duyanları şaşırttı.