https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bos-sisede-yer-aliyor-kucuk-siselere-konulan-istanbul-havasi-420-liraya-satiliyor-1084252678.html

Hediyelik eşya olarak geçiyor: Küçük şişelere konulan İstanbul havası 420 liraya satılıyor

Hediyelik eşya olarak geçiyor: Küçük şişelere konulan İstanbul havası 420 liraya satılıyor

Sputnik Türkiye

Küçük bir şişe içerisine konulan ve İstanbul havasını içerdiği iddia edilen şişeler 420 liradan satılıyor. Hediyelik eşya olarak satışa sunulan şişelerin... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T18:04+0300

2024-05-27T18:04+0300

2024-05-27T18:04+0300

yaşam

şişe

istanbul

hediyelik eşya

hava

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EKOL TV ekranlarında Zeliha Saraç'ın programında bir hediyelik eşya dükkanından içerisinde İstanbul havasının olduğu şişenin 420 liradan satışı yapıldığı açıklandı. Ekrana katılan ve şişeyi satın alan gazeteci Mahmut Keşan, hediyelik eşya sahibiyle olan yaşadığı diyaloğu paylaştı.Keşan, yaptığı açıklamada ''İçerisinde özel bir koku var mı? sorusuna satıcının 'İçerisinde hiçbir şey yok' dediğini aktardı.''Boş şişede satışa sunulan ve talep gördüğü ifade edilen İstanbul’un havası ilk kez duyanları şaşırttı.

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şişe, istanbul, hediyelik eşya, hava