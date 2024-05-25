https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cezaevinde-kendini-yaralayan-bahar-candan-hastaneye-kaldirildi-1084206404.html

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sosyal... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T23:20+0300

2024-05-25T23:20+0300

2024-05-25T23:20+0300

türkiye

bahar candan

alisya bahar candan

tutuklu

sosyal medya fenomeni

internet fenomeni

hastane

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Candan'ın kendine yaralayarak zarar verdiği ifade edildi.Ablası Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan bugün bilinmeyen bir nedenle tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/bahar-candana-cezaevinden-uyari-burasi-etiler-degil-1077566300.html

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bahar candan, alisya bahar candan, tutuklu, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, hastane