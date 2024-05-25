https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cezaevinde-kendini-yaralayan-bahar-candan-hastaneye-kaldirildi-1084206404.html
Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sosyal... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T23:20+0300
2024-05-25T23:20+0300
2024-05-25T23:20+0300
türkiye
bahar candan
alisya bahar candan
tutuklu
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077448745_21:0:1159:640_1920x0_80_0_0_4723ad8b62bbd184429d6dea4d31edd2.jpg
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Candan'ın kendine yaralayarak zarar verdiği ifade edildi.Ablası Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan bugün bilinmeyen bir nedenle tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/bahar-candana-cezaevinden-uyari-burasi-etiler-degil-1077566300.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077448745_163:0:1016:640_1920x0_80_0_0_00a492c94fc91393b85a595faddbbca1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahar candan, alisya bahar candan, tutuklu, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, hastane
bahar candan, alisya bahar candan, tutuklu, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, hastane
Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden hastaneye kaldırıldı. Candan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.
Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Candan'ın kendine yaralayarak zarar verdiği ifade edildi.
Ablası Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan bugün bilinmeyen bir nedenle tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.