https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/galatasaray-sampiyonlugu-taraftariyla-floryada-kutladi-icardi-ali-koc-yazili-forma-giydi-1084225169.html
Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı: Icardi 'Ali Koç' yazılı forma giydi
Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı: Icardi 'Ali Koç' yazılı forma giydi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T06:49+0300
2024-05-27T06:49+0300
2024-05-27T06:49+0300
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Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.Icardi 'Ali Koç' yazılı forma giydiSarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.
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ali koç, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, şampiyon
ali koç, mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, şampiyon
Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı: Icardi 'Ali Koç' yazılı forma giydi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.
Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.
Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.
Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.
Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.
Icardi 'Ali Koç' yazılı forma giydi
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi.
Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.