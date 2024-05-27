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Haftalardır Fenerbahçe şampiyon olacak diyordu: Galatasaray şampiyon olunca herkese küfretti
Haftalardır Fenerbahçe şampiyon olacak diyordu: Galatasaray şampiyon olunca herkese küfretti
Sputnik Türkiye
Haftalardır sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen astrolog Meral Güven olarak bilinen kişi, Galatasaray'ın şampiyon olması ardından sosyal... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T09:43+0300
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türkiye
astrolog
fenerbahçe
galatasaray
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26 Mayıs tarihli Konyaspor maçından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven, eleştirilere ağır ve küfürlü bir şekilde yanıt verdi.Garip beddualar okudu Astrolog Meral Güven paylaşımında küfürlerle beraber şu ifadelere yer verdi:Meral Güven kimdir?Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya geldi. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dugun-toreninde-sampiyonluk-coskusu-dev-ekrana-mac-yansitildi-1084229457.html
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meral güven, astrolog meral güven, meral güven kimdir, fenerbahçe, şampiyonluk, galatasaray, küfür, hakaret, dua
meral güven, astrolog meral güven, meral güven kimdir, fenerbahçe, şampiyonluk, galatasaray, küfür, hakaret, dua

Haftalardır Fenerbahçe şampiyon olacak diyordu: Galatasaray şampiyon olunca herkese küfretti

09:43 27.05.2024 (güncellendi: 10:05 27.05.2024)
Meral Güven
Meral Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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Haftalardır sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen astrolog Meral Güven olarak bilinen kişi, Galatasaray'ın şampiyon olması ardından sosyal medyada canlı yayın açarak herkese küfür etti.
26 Mayıs tarihli Konyaspor maçından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.

Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.
Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven, eleştirilere ağır ve küfürlü bir şekilde yanıt verdi.

Garip beddualar okudu

Astrolog Meral Güven paylaşımında küfürlerle beraber şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

Meral Güven kimdir?

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya geldi. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.
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