https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/haftalardir-fenerbahce-sampiyon-olacak-diyordu-galatasaray-sampiyon-olunca-herkese-kufretti--1084229895.html

Haftalardır Fenerbahçe şampiyon olacak diyordu: Galatasaray şampiyon olunca herkese küfretti

Haftalardır Fenerbahçe şampiyon olacak diyordu: Galatasaray şampiyon olunca herkese küfretti

Sputnik Türkiye

Haftalardır sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen astrolog Meral Güven olarak bilinen kişi, Galatasaray'ın şampiyon olması ardından sosyal... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T09:43+0300

2024-05-27T09:43+0300

2024-05-27T10:05+0300

türkiye

astrolog

fenerbahçe

galatasaray

şampiyon

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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26 Mayıs tarihli Konyaspor maçından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven, eleştirilere ağır ve küfürlü bir şekilde yanıt verdi.Garip beddualar okudu Astrolog Meral Güven paylaşımında küfürlerle beraber şu ifadelere yer verdi:Meral Güven kimdir?Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya geldi. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini dile getiriyordu. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dugun-toreninde-sampiyonluk-coskusu-dev-ekrana-mac-yansitildi-1084229457.html

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