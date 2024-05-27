https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fatih-terim-hepinizin-alnindan-opuyorum-1084256251.html

Fatih Terim: Hepinizin alnından öpüyorum

Fatih Terim: Hepinizin alnından öpüyorum

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum" sözleriyle... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

galatasaray

kutlama

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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fatih terim, galatasaray, kutlama