https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/fatih-terim-hepinizin-alnindan-opuyorum-1084256251.html
Fatih Terim: Hepinizin alnından öpüyorum
Fatih Terim: Hepinizin alnından öpüyorum
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum" sözleriyle... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T21:50+0300
2024-05-27T21:50+0300
2024-05-27T21:50+0300
spor
fatih terim
galatasaray
kutlama
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogandan-dursun-ozbeke-tebrik-telefonu-1084256153.html
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fatih terim, galatasaray, kutlama
fatih terim, galatasaray, kutlama
Fatih Terim: Hepinizin alnından öpüyorum
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum" sözleriyle kutladı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.
Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.