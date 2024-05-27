https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogandan-dursun-ozbeke-tebrik-telefonu-1084256153.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek'e tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'i Galatasaray'ın şampiyonluğu ve kulüp başkanlığına tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik etti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T21:44+0300
2024-05-27T21:44+0300
2024-05-27T21:44+0300
türkiye
dursun özbek
recep tayyip erdoğan
tebrik
galatasaray
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/astrolog-meral-guven-canli-yayindaki-sozleri-nedeniyle-gozaltina-alindi-1084255603.html
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dursun özbek, recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray
dursun özbek, recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'i Galatasaray'ın şampiyonluğu ve kulüp başkanlığına tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.