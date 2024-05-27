https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogandan-dursun-ozbeke-tebrik-telefonu-1084256153.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dursun Özbek'e tebrik telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'i Galatasaray'ın şampiyonluğu ve kulüp başkanlığına tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik etti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T21:44+0300

2024-05-27T21:44+0300

2024-05-27T21:44+0300

türkiye

dursun özbek

recep tayyip erdoğan

tebrik

galatasaray

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

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dursun özbek, recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray