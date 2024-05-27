https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/estonya-cumhurbaskani-karisten-rusyaya-aleni-tehdit-1084231306.html

Estonya Cumhurbaşkanı Karis'ten Rusya'ya aleni tehdit

Estonya Cumhurbaşkanı Karis'ten Rusya'ya aleni tehdit

Sputnik Türkiye

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Moskova'ya aleni bir tehdit yönelterek Rusya'ya diz çöktürmeleri gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T10:18+0300

2024-05-27T10:18+0300

2024-05-27T10:28+0300

ukrayna krizi

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Rus ordusunun başta Ukrayna'nın Harkov Bölgesi olmak üzere özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini hızlandırması Avrupa'da Rusya karşıtı söylemlerin daha da sertleşmesine yol açtı.Finlandiya'da yayınlanan Yle gazetesine demeç veren Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Rusya'ya diz çöktürmek için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.Şu anda en önemli konunun 'Rus savaş makinesinin' durdurulması olduğunu savunan Karis, "Rusya'ya diz çöktürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerin sonlandırılmasına ilişkin ciddi tartışmalar ancak bunun ardından başlayabilir" dedi.'Kiev'in askerden ziyade silaha ihtiyacı var'Karis, Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceklerinin sorulması üzerine de, "Bu benim kararımla, hatta hükümetin kararıyla da belirlenmiyor. Asker gönderme kararını parlamento alıyor" hatırlatmasında bulundu.Ukrayna'nın şu anda dışarıdan asker desteğini gerekli görmediğini de kaydeden Karis, Kiev'in şu anda askerden ziyade silaha ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.Zaharova'dan yanıt geldiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karis'in sözlerine Telegram hesabından yanıt verdi.Zaharova, "Nasıl oluyor bu? Bırakın göstersin" ifadelerini kullandı.Rusya, Batı'nın adımlarına tepkiliRusya, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydederek "ABD ve NATO, yalnızca silah sağlamakla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki askeri personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor" demişti.Kremlin, Ukrayna'nın Batı'dan gelen silahlarla desteklenmesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html

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rusya, estonya, tehdit, tehdit dili, batı, nato, ukrayna, silah, moskova