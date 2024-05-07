https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html
Zaharova: Londra'nın tehditleri gerçekleşirse İngiltere'nin askeri unsurlarını vurabiliriz
Zaharova: Londra'nın tehditleri gerçekleşirse İngiltere'nin askeri unsurlarını vurabiliriz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın ‘Kiev'in İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurabileceği’ yönündeki tehditlerinin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T15:54+0300
2024-05-07T15:54+0300
2024-05-07T15:54+0300
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Cameron'un, Londra'nın Kiev rejiminin Rus topraklarına saldırı düzenlemek için İngiliz silahlarını kullanmasını meşru gördüğü yönündeki sözlerini ‘kesinlikle delice bir şey’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Bir gün önce İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'i çağıran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cameron'un Reuters'a verdiği röportaj nedeniyle İngiliz büyükelçiye protesto notası vermişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kremlin-fransanin-ukraynaya-asker-gonderdigi-iddialarini-degerlendirdi-1083527873.html
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rusya, ingiltere, david cameron, ukrayna, askeri yardım, mariya zaharova, moskova, londra
rusya, ingiltere, david cameron, ukrayna, askeri yardım, mariya zaharova, moskova, londra
Zaharova: Londra'nın tehditleri gerçekleşirse İngiltere'nin askeri unsurlarını vurabiliriz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın ‘Kiev'in İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurabileceği’ yönündeki tehditlerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın Ukrayna ve ötesindeki İngiliz askeri unsurlarını vurma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Cameron'un, Londra'nın Kiev rejiminin Rus topraklarına saldırı düzenlemek için İngiliz silahlarını kullanmasını meşru gördüğü yönündeki sözlerini ‘kesinlikle delice bir şey’ olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Diğer şeylerin yanı sıra, bu açıklama sadece gayrimeşru değil aynı zamanda mantıksızdır, çünkü İngiltere'nin kendisi kısa bir süre önce tam tersini ifade etmiştir. Bu açıklama (Cameron'un) ilk kez bir İngiliz haber ajansının platformunda iki saat asılı kaldıktan sonra Cameron'ın tüm açıklamalarıyla birlikte geri çekildiğinde bu konudaki dramayı hatırlıyorsunuz. Ve bundan birkaç saat sonra, Downing Street ve Reuters'in kendi merkezinde devam eden savaşlardan sonra, İngiliz haber ajansının şöhretini feda etmemeye ve söylenen bu alıntıyı yayınlamaya karar verildi. Bunun üzerine derhal tepki verdik ve büyükelçinin çağrılması şeklinde diplomatik kanallar aracılığıyla dünyaya sunduk.
Bir gün önce İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'i çağıran Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cameron'un Reuters'a verdiği röportaj nedeniyle İngiliz büyükelçiye protesto notası vermişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleri ile çelişmekte, Cameron, bu yaklaşımı reddederek ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etmektedir. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek.