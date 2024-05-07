Diğer şeylerin yanı sıra, bu açıklama sadece gayrimeşru değil aynı zamanda mantıksızdır, çünkü İngiltere'nin kendisi kısa bir süre önce tam tersini ifade etmiştir. Bu açıklama (Cameron'un) ilk kez bir İngiliz haber ajansının platformunda iki saat asılı kaldıktan sonra Cameron'ın tüm açıklamalarıyla birlikte geri çekildiğinde bu konudaki dramayı hatırlıyorsunuz. Ve bundan birkaç saat sonra, Downing Street ve Reuters'in kendi merkezinde devam eden savaşlardan sonra, İngiliz haber ajansının şöhretini feda etmemeye ve söylenen bu alıntıyı yayınlamaya karar verildi. Bunun üzerine derhal tepki verdik ve büyükelçinin çağrılması şeklinde diplomatik kanallar aracılığıyla dünyaya sunduk.