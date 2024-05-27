https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/erzincandaki-maden-ocagi-sorusturmasinda-bir-tutuklama-1084256025.html
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T21:34+0300
2024-05-27T21:34+0300
2024-05-27T22:29+0300
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erzincan
maden ocağı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ilicteki-maden-ocaginda-kontrollu-toprak-kaymasi-1084255001.html
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erzincan, maden ocağı, iliç, tutuklama
erzincan, maden ocağı, iliç, tutuklama
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı
21:34 27.05.2024 (güncellendi: 22:29 27.05.2024)
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.
Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor