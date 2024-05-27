https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/erzincandaki-maden-ocagi-sorusturmasinda-bir-tutuklama-1084256025.html

Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı

Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu yatırım projeleri müdürü tutuklandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T21:34+0300

2024-05-27T21:34+0300

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türkiye

erzincan

maden ocağı

iliç

tutuklama

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ilicteki-maden-ocaginda-kontrollu-toprak-kaymasi-1084255001.html

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