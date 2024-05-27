https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/engin-ve-dilan-polat-sorusturmasinda-1-milyar-liralik-islem-detayi-1084238805.html

Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar liralık işlem detayı sorgulanıyor

Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar liralık işlem detayı sorgulanıyor

Sputnik Türkiye

Engin ve Dilan Polat hakkındaki 'kara para' soruşturmasında MASAK ön raporundaki detaylar ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde Dilan Polat'ın kozmetik ve sabun... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T12:14+0300

2024-05-27T12:14+0300

2024-05-27T12:15+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

soruşturma

kara para aklama

masak

mali suçlar araştırma kurulu (masak)

rapor

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Sabah'ın haberine göre, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında yer alan MASAK ön raporundaki detaylara ulaşıldı.Dosyada yer alan MASAK raporlarındaki ön tespitlerde, şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri incelendi. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu kapsamlı bir araştırma yapıldı.Dilan Polat'ın ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında toplamda 1 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı detayına rastlandı.Elde edilen bu paranın ise şirket şirket gezdirildiği belirtildi.Raporda şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu belirtilirken toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı ise nihai MASAK raporuyla ortaya çıkacak. Ek olarak, soruşturma dosyasında yasa dışı bahis parasının Polat çiftinin organize bir şekilde 'temiz'e çıkarıldığı iddiası da araştırılmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dilan-ve-engin-polat-cifti-darp-iddiasi-ile-mahkemede-ben-kimseyi-darp-etmedim-korkarim-1084236348.html

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dilan polat, engin polat, soruşturma, kara para aklama, masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , rapor