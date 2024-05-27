https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/engin-ve-dilan-polat-sorusturmasinda-1-milyar-liralik-islem-detayi-1084238805.html
Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar liralık işlem detayı sorgulanıyor
Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar liralık işlem detayı sorgulanıyor
Sputnik Türkiye
Engin ve Dilan Polat hakkındaki 'kara para' soruşturmasında MASAK ön raporundaki detaylar ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde Dilan Polat'ın kozmetik ve sabun... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T12:14+0300
2024-05-27T12:14+0300
2024-05-27T12:15+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
soruşturma
kara para aklama
masak
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
rapor
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Sabah'ın haberine göre, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında yer alan MASAK ön raporundaki detaylara ulaşıldı.Dosyada yer alan MASAK raporlarındaki ön tespitlerde, şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri incelendi. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu kapsamlı bir araştırma yapıldı.Dilan Polat'ın ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında toplamda 1 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı detayına rastlandı.Elde edilen bu paranın ise şirket şirket gezdirildiği belirtildi.Raporda şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu belirtilirken toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı ise nihai MASAK raporuyla ortaya çıkacak. Ek olarak, soruşturma dosyasında yasa dışı bahis parasının Polat çiftinin organize bir şekilde 'temiz'e çıkarıldığı iddiası da araştırılmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dilan-ve-engin-polat-cifti-darp-iddiasi-ile-mahkemede-ben-kimseyi-darp-etmedim-korkarim-1084236348.html
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dilan polat, engin polat, soruşturma, kara para aklama, masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , rapor
dilan polat, engin polat, soruşturma, kara para aklama, masak, mali suçlar araştırma kurulu (masak) , rapor
Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar liralık işlem detayı sorgulanıyor
12:14 27.05.2024 (güncellendi: 12:15 27.05.2024)
Engin ve Dilan Polat hakkındaki 'kara para' soruşturmasında MASAK ön raporundaki detaylar ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde Dilan Polat'ın kozmetik ve sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında yer alan MASAK ön raporundaki detaylara ulaşıldı.
Dosyada yer alan MASAK raporlarındaki ön tespitlerde, şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri incelendi. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu kapsamlı bir araştırma yapıldı.
Dilan Polat'ın ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında toplamda 1 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı detayına rastlandı.
Elde edilen bu paranın ise şirket şirket gezdirildiği belirtildi.
Raporda şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu belirtilirken toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı ise nihai MASAK raporuyla ortaya çıkacak.
Ek olarak, soruşturma dosyasında yasa dışı bahis parasının Polat çiftinin organize bir şekilde 'temiz'e çıkarıldığı iddiası da araştırılmaya devam ediyor.