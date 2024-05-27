https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dilan-ve-engin-polat-cifti-darp-iddiasi-ile-mahkemede-ben-kimseyi-darp-etmedim-korkarim-1084236348.html

Dilan ve Engin Polat çifti darp iddiası ile mahkemede: 'Ben kimseyi darp etmedim, korkarım'

Dilan ve Engin Polat çifti darp iddiası ile mahkemede: 'Ben kimseyi darp etmedim, korkarım'

Sputnik Türkiye

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla tekrar yargılanıyor. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T11:27+0300

2024-05-27T11:27+0300

2024-05-27T11:28+0300

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'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmaya başlandı.Savunmasını yapması için söz hakkı verilen Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini ve uzlaştıklarını belirterek, "Ben kimseyi darbetmedim. Zaten bir erkeği darbedebilmem mümkün değil, korkarım. Kimseye hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Müştekilerle geçmişten gelen hiçbir husumetim yoktur. Olay günü sadece otopark dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim, kimseyi darbetmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatini talep etti.Sanık Engin Polat ise olay günü müşteki Metin S.A'nın aracını, kendilerine misafirliğe gelen arkadaşının aracının arkasına park ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:Sanıkların avukatı Haydar Enes Çetinkaya, dosya kapsamındaki tüm suçların şikayete bağlı suçlar olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın da şikayetten vazgeçmesi nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep etti.Müşteki avukatları da müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi. Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin gelecek celse dinlenilmesini ve olay günü hasta olan çocuğun hastaneye götürülüp götürülmediğine dair raporların mahkemeye getirilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan hakim, savcının taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.İddianameye göre neler yaşandı? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği, ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.İddianamede Dilan Polat'ın 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gizli-bir-sekilde-adli-tipa-goturuldu-dilan-polat-tahliye-mi-edilecek-1084035752.html

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