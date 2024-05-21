https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gizli-bir-sekilde-adli-tipa-goturuldu-dilan-polat-tahliye-mi-edilecek-1084035752.html

Gizli bir şekilde Adli Tıp'a götürüldü: Dilan Polat tahliye mi edilecek?

Gizli bir şekilde Adli Tıp'a götürüldü: Dilan Polat tahliye mi edilecek?

Sputnik Türkiye

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan fenomen Dilan Polat, Banu Parlak olayıyla ilgili görülen duruşma sonrasında yaşadığı sinir krizi nedeniyle... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T08:52+0300

2024-05-21T08:52+0300

2024-05-21T08:52+0300

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Dilan Polat, dün saat 10.00'da Marmara Cezaevi'nden alınarak Adli Tıp'a getirildi. Hükümlü ve tutukluların kullandığı kapı yerine farklı bir kapıdan içeri sokulan Polat, cezaevi aracı yerine özel bir araçla Adli Tıp'a götürüldü. Görevliler haricinde kimsenin görmediği Polat, Adli Tıp'ta yaklaşık 1.5 saat kaldı ve detaylı bir muayeneden geçirildi.Avukatları, Polat'ın cezaevinde kalamayacağını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine savcı, Adli Tıp'tan rapor alınması gerektiğini söylemişti. Adli Tıp'taki incelemeler tamamlandıktan sonra Polat, aynı şekilde gizli bir şekilde cezaevine geri götürüldü.Kanal D'nin haberine göre, Dilan Polat'ın Adli Tıp raporunun yaklaşık 1 ay sonra çıkması bekleniyor. Raporun ardından Polat'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı netlik kazanacak.

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